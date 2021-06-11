Правительству предложили чипировать домашних животных. Для чего это нужно

Марка для овчарки

По итогам слушаний по вопросу совершенствования законодательства в области обращения с животными Общественная палата (ОП РФ) подготовила рекомендации для Госдумы и российского правительства (есть в распоряжении редакции).

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«В самое ближайшее время мы планируем направить резолюцию в Госдуму и профильные министерства. Мы надеемся, что коллеги внесут необходимые поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», так как сейчас он не может позволить полноценно решить проблему с бездомными животными и реализовать программу ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» — «Газета.Ru»)», — рассказала председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

В рекомендациях подчеркивается необходимость регистрации животных с применением чипирования или маркировки несмываемыми метками. Это поможет вести учет питомцев, мониторить вакцинацию, а также позволит наказывать хозяев, которые их бросили.

«Отдельно предлагается предусмотреть возможность бесплатной или льготной регистрации животных для малообеспеченных категорий граждан», — отмечается в резолюции.

Однако с финансовой стороной вопроса согласны не все. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что граждане не должны платить за регистрацию питомцев.

«Я настаиваю, что процедура постановки животных на учет должна быть бесплатной. Если эта процедура будет бесплатной и удобной – не нужно будет ехать далеко, ответственные владельцы сами пойдут и зарегистрируют животных. И если кошка или собака потеряется, по метке ее можно будет легко найти и вернуть домой. У ответственных владельцев есть мотивация», — сказал он «Газете.Ru».

С безответственными хозяевами сложнее, признает депутат, но штраф за отказ от регистрации будет преждевременным. «Я противник того, чтобы одновременно с обязательной регистрацией вводить штраф за отказ от нее.

Нужно дать длительный переходный период – два-три года, чтобы все успели это сделать. Иначе это приведет к массовому избавлению от питомцев, позитивного результата не будет», — пояснил он.

Сейчас рано делать прогнозы, согласна Шаройкина. «Только через несколько лет мы сможем вернуться к теме штрафов за безответственность в этой области», — уточнила она.

Сложности регистрации

Вопрос обязательного чипирования животных обсуждается давно, соответствующие законопроекты уже вносились в Госдуму. Например, в апреле подобную инициативу внесло госсобрание Башкортостана.

Однако практика показывает, что обеспечить маркировку будет сложно. Еще в 2017 году в Крыму был введен закон о регистрации питомцев, однако реального эффекта добиться там не удалось.

«Мера не просуществовала два года и никакой популярности не получила. Регистрировали только заводчики и владельцы породистых животных. Остальные – нет», — рассказал юрист в области ветеринарии и участник «VetПроекта» в Крыму Александр Левиков.

Если в Крыму закон уже потерял силу, то аналогичная норма в Краснодарском крае действует и по сей день. За несоблюдение требований о регистрации собак и кошек владельцам грозят штрафы от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Животное без чипа с 2015 года нельзя вывезти в страны Евросоюза. Чтобы взять, например, кота в путешествие, его понадобится зарегистрировать. Те же правила действуют и при переезде.

В настоящий момент в России используется несколько баз данных о домашних животных – AnimalFace, «ВетИС». Свой учет ведет Российская кинологическая федерация. Обязательное чипирование способствует созданию единой российской базы зарегистрированных питомцев.

«В целях обеспечения повсеместного учета домашних животных предлагается законодательно закрепить порядок формирования и ведения единой общероссийской базы домашних животных», — отмечается в резолюции ОП.

Бросил — штраф

Общественная палата также предложила ввести штрафы для хозяев, бросивших животное.

«За выброшенных на улицу животных нужно вводить штрафные санкции, причем они должны быть серьезными, а не номинальными. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому недобросовестных хозяев и владельцев приютов будут наказывать рублем. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев, в том числе за их выброс, предлагается ввести штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц штраф предусмотрен до 15 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей.

Считаю, что размер штрафов мог бы быть и выше, но, по мнению ряда экспертов, в таком случае есть опасность, что животных начнут умерщвлять», — рассказала Елена Шаройкина.

Обязательное чипирование не только упростит поиск владельцев, но и сделает прозрачной работу приютов, а также остановит бесконтрольное разведение на черном рынке, добавила она.

«Чипирование животных обеспечит ответственность владельцев, которые их выбрасывают, не заботятся о них», — отметила зоозащитница Марианна Комаровская.

В ОП также рекомендуют ввести штрафы и за отказ стерилизовать животное, если оно не используется для коммерческого разведения или не представляет племенной ценности. «Рост количества безнадзорных животных может быть связан с оставлением владельцами на улице без надзора потомства домашних животных», — говорится в документе, созданном по итогам общественных слушаний.