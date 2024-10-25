В Екатеринбурге армянин напал на людей и получил срок 7,5 года

Суд Екатеринбурга вынес приговор армянину, который угрожал оружием людям. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Суд признал мужчину виновным в нападении на двоих людей и приговорил к 7,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

«Также с осужденного взыскана в пользу обоих потерпевших компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому», – сообщается в публикации.

Первый инцидент произошел в декабре прошлого года. Во дворе ЖК местный житель попросил уроженца Армении убрать припаркованную машину. Такое замечание ему не понравилось, поэтому он выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

Позже иностранец снова неправильно припарковал машину, на это ему указал другой местный житель и стал снимать происходящее. Недовольный тем, что конфликт фиксируется на камеру, армянин стал угрожать мужчине ножом и избил его.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мужчине, чей автобус протаранил мост и упал в реку Мойку.