За неделю подразделения российской группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции в Донецкой народной республике, противник понес потери. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны РФ.

В сводке отмечается, что поражение нанесено формированиям механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, трем бригадам территориальной обороны и бригаде нацгвардии.

Потери противника на этом участке фронта оцениваются в 750 человек. Из техники были уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, включая 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО, а также 21 автомобиль и три боевые бронированные машины.

В тот же период подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем механизированным, пехотной и горно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины, а также двум бригадам морской пехоты, трем бригадам теробороны и бригаде нацгвардии.

Потери противника составили до 440 военнослужащих. Из техники на этом участке фронта были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства Германии, девять орудий полевой артиллерии, 37 автомобилей и семь полевых складов с боеприпасами.

25 октября сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новосадовое. Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Зоряное и Серебрянку, а группировка «Центр» взяла Николаевку.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по портовой зоне в Одесской области.