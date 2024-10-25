Петербургского начальника ГАИ задержали за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Петербурге одного из районных начальников ГАИ задержали за взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел 25 октября на улице Маяковского в рабочем кабинете начальника ГАИ по Центральному району. Предварительно, правоохранитель передал знакомому сотруднику службы «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти 500 тысяч рублей.

Сообщается, что знакомая подполковника ГАИ приехала в Петербург из Донецка и попыталась оформиться на службу в ГУ МВД в должности следователя, но не прошла проверку в ФСБ. После этого полицейский обратился в контролирующую службу с предложением, и там оформили встречу как оперативный эксперимент.

Сейчас в подразделении ГАИ проходит досмотр. Подполковника доставили в Следственный комитет города.

Ранее в Архангельской области сотрудника УФСИН задержали за получение взятки через адвоката.