Вооруженные силы Российской Федерации продолжают операцию по уничтожению группировки противника, проникшей на территорию Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группы войск «Север» успешно ведут наступательные действия, в ходе которых наносят поражения формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, а также 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригаде морской пехоты и 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

Подразделения группы смогли успешно отразить пять контратак противника в районе населенных пунктов Александрийя, Новоивановка и Плехово. Потери ВСУ составили до 30 человек, также был уничтожен один танк, две боевые бронированные машины и один автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, была остановлена попытка ВСУ прорваться через границу РФ в сторону населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, еще один военнослужащий ВСУ также сдался в плен.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российские вооруженные силы начали уничтожение заблокированных подразделений украинских войск в Курской области.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.