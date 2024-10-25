Ключевая ставка ЦБ достигла рекорда за 22 года

Новый уровень ключевой ставки ЦБ — 21% — является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования), следует из статистических данных ЦБ, опубликованных на сайте регулятора.

Банк России 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора.

По оценке ЦБ, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность вырос до 9,8% год к году после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции повысился до 9,1% после 7,7% в августе. Банк России дал сигнал о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

Это третье увеличение ключевой ставки в 2024 году. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики стартовал в июле. До этого — с декабря 2023 года — регулятор держал ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Прошлый максимальный уровень ключевой ставки — 20% — был установлен в феврале 2022 года, после начала спецоперации и заморозки золотовалютных резервов России.

Ранее депутат спрогнозировал увеличение ключевой ставки до 20%.