Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ключевая ставка ЦБ достигла рекорда за 22 года

Ключевая ставка ЦБ в 21% достигла рекорда за 22 года

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Новый уровень ключевой ставки ЦБ — 21% — является рекордным с 2002 года, то есть за 22 года (тогда это была ставка рефинансирования), следует из статистических данных ЦБ, опубликованных на сайте регулятора.

Банк России 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора.

По оценке ЦБ, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность вырос до 9,8% год к году после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции повысился до 9,1% после 7,7% в августе. Банк России дал сигнал о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

Это третье увеличение ключевой ставки в 2024 году. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики стартовал в июле. До этого — с декабря 2023 года — регулятор держал ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Прошлый максимальный уровень ключевой ставки — 20% — был установлен в феврале 2022 года, после начала спецоперации и заморозки золотовалютных резервов России.

Ранее депутат спрогнозировал увеличение ключевой ставки до 20%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами