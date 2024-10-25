Воспитанник «ПСЖ» умер в возрасте 35 лет

Бывший футболист сборной Марокко Абдельазиз Баррада скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Королевской марокканской футбольной федерации.

«Королевская марокканская федерация футбола выражает искренние соболезнования семье Баррады, и через них всем его родным и близким, а также всей национальной футбольной семье», — говорится в сообщении федерации.

Сообщается, что причиной смерти Баррады стал инфаркт. Полузащитник провел 26 матчей и забил четыре гола в составе сборной Марокко.

Футболист является воспитанником французского «ПСЖ». Также в своей карьере он играл за «Марсель», испанские «Хетафе» и «Химнастик», а также за клубы из ОАЭ и Катара. Баррада завершил карьеру в 2021 году.

Последним клубом марокканца был французский «Лузитанос Сен-Мор», который Баррада покинул, не проведя ни одного матча.

Ранее футболист сборной Греции умер в 31 год.