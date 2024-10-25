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Экс-замглавы Минэнерго Яновскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

Никулинский суд Москвы решил арестовать на два месяца бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, который проходит фигурантом по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Яновского взяли под стражу до 24 декабря, объявила судья Наталия Фигурина.

Защита бывшего замглавы Минэнерго просила избрать своему подзащитному меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, поскольку «это принесет страдания» Яновскому. Также она указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний бывшего чиновника. Сам Яновский вину не признает.

В этот же день Никулинский районный суд города Москвы отправил нынешнего заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблением должностными полномочиями.

Замминистра допрашивали накануне после того, как задержали его коллегу Яновского. Как известно из материалов «Ъ», задержание второго связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Обвиняемого в хищении Яновского задержали 24 октября сотрудники ФСБ. При ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей. Ранее фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на подозреваемого. Следователи проводят обыски в поисках документов, которые могут доказать причастность бывшего чиновника к преступлению.

Ранее суд Москвы арестовал первого заместителя начальника метрополитена Дмитрия Дощатова.

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