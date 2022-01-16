149 человек погибли, 7 оружейных разграблено. Итоги беспорядков в Алма-Ате в цифрах

Последствия беспорядков в Алма-Ате, вызванных повышением цен на топливо в Казахстане, 9 января 2022 года

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

«149 человек погибли в результате беспорядков в Алматы. 11 из них — сотрудники правоохранительных органов», — передает слова Таймерденова Sputnik Казахстан.

Через два часа в пресс-службе алма-атинской полиции сообщили изданию Orda, что большинство из 149 погибших — террористы-боевики. «49 трупов, которые украли из морга неизвестные, также входят в эту статистику», — говорится в заявлении полиции.

Канат Таймерденов сообщил также, что за время беспорядков в Алма-Ате похитили 1347 единиц огнестрельного оружия.

«Нарастало число протестных акций в разных частях города, число участников росло. Перекрывали главные улицы города. Начали присоединяться террористы, радикалы, экстремисты, криминалитет. Призывали к насилию против полиции и захвату акимата. На место подвозили палки, биты, бензин, алкоголь. Разбирали тротуарную плитку. На этом моменте по тревоге поднят весь личный состав гарнизона. Наряды полиции и Нацгвардии выставили на улице. Террористы начали нападать на правоохранителей», — заявил начальник полиции.

Он также сообщил, что были разграблены семь оружейных магазинов, разбито 493 камеры видеонаблюдения.

«Массово поступали ложные сообщения о минировании зданий и стрельбе в разных частях города», — добавил Таймерденов.

В это же время в сети начался сбор подписей с призывом раскрыть имена 225 погибших в ходе протестов в Казахстане, сообщает агентство КазТАГ.

«Не в нашей компетенции проводить следствие, но мы уже знаем, что среди погибших были случайные жертвы, многодетные родители. В связи с этим требуем от вас обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, мы требуем оказать помощь близким погибших и получивших тяжелые ранения за счет фонда «Қазақстан халқына», — говорится в тексте петиции.

Активисты отмечают, что неизвестно, сколько людей еще пропали без вести.

«Всем нужно оказать помощь и обнародовать данные. Слоган «Біз біргеміз» (Мы вместе — «Газета.Ru»), который озвучивается везде властями, не должен остаться пустыми словами», — подчеркивают авторы петиции.

15 января начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев сообщил, что в ходе протестов погибли 225 человек, из них 19 – силовики. Пострадали более 4,5 тыс. человек.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — сказал Шалабаев.

175 из 225 погибших скончались в медучреждениях, сообщила глава департамента по связям с общественностью минздрава Казахстана Асель Артакшинова. В период противоправных действий совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников, добавила она.

Беспорядки в Казахстане серьезно ударили по экономике республики, передает ТАСС. По оценкам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, экономический ущерб может составить $2-3 млрд. Его размер еще будет оценивать правительственная спецкомиссия.

По состоянию на 10 января примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков, по данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», оценивается более чем в 93,7 млрд тенге (свыше $213 млн). В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате — 1 234 субъекта. Разграблены были более чем 100 торговых центров и банков.