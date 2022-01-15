«Мы идем за молодежью, пытаемся нащупать, что ей нравится и быть там, где она»

В 2022 году российскому обществу «Знание» исполняется 75 лет. Общество успешно осуществляет в России просветительскую работу, создает интеллектуальный контент, проводит бесплатные лекций и различные мероприятия. В интервью «Газете.Ru» генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль рассказал о пути, «перезагрузке», планах и успехах организации.

— Обществу «Знание» в этом году исполняется 75 лет, впервые его попытались возродить в 2016 году, но в апреле прошлого года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что общество необходимо перезапустить. Какие цели в настоящее время стоят перед обществом «Знание»?

— Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к истории «Знания». Оно было основано почти сразу после войны, в 1947 году, и пользовалось огромной популярностью. Общество пробуждало массовый интерес к знаниям, к профессиональному образованию, к творчеству. Поддерживало тех, кто стремился двигать вперед науку, технику, культуру. Лекторы «Знания» приезжали даже в самые дальние города и поселки. Среди них были академики и доктора наук, инженеры, актеры, врачи, писатели. Легендарные лекции хорошо помнят сразу несколько поколений.

Кстати, в моем окружении много людей, чьи родители были лекторами общества «Знание» в то время. То, что в непростые послевоенные годы и за десятки лет своей работы сделало общество «Знание», было бесценно. Благодаря этим усилиям еще в те годы вошли в моду самообразование, личностный рост, любознательность, желание постоянно узнавать что-то новое и интересное, слушать лекции, посещать различные курсы.

Что сейчас? Ровно то же самое людям требуется сейчас — только с учетом новой цифровой реальности, в которой мы живем. Сегодня перед нами стоит задача донести актуальные знания в увлекательной форме до каждого человека в России. И, в первую очередь, дотянуться до молодежи. С помощью новых подходов, инструментария, идей и смыслов, соответствующих вызовам нового времени.

При этом важно вовлечь человека в процесс, замотивировать на поиск новых знаний, содержательного контента, помочь сформировать привычку учиться и постоянно развиваться. По сути, в нашей деятельности мы решаем важную для общества задачу: показать молодому поколению, что узнавать новое — может быть интересно, а через выступления лекторов, которые достигли больших высот в жизни, мы показываем, что благодаря уму и знаниям можно стать успешным.

— О каких форматах и инструментах идет речь?

— Запрос времени заключается в постоянной смене форматов, мы всегда должны быть на шаг впереди, чтобы предвосхищать запрос аудитории, и в то же время конкурировать с множеством развлекательного контента. Сегодня знания должны быть не просто достоверными, содержательными и доступными, но и увлекательными. Поэтому мы идем за молодежью, пытаемся нащупать, что ей нравится и быть там, где она. Мы находимся в постоянном процессе брейнсторма и поиска. Прошло меньше года, а мы сделали немало.

Приведу пример — проект «Лига Знаний», это интеллектуальная викторина в формате годового чемпионата, которая набрала популярность и собирает тысячи участников в каждой отборочной игре, причем играют люди из самых отдаленных городов России. Игроки соревнуются в знании истории, географии, искусства и других тем. Участником может стать любой желающий.

Например, мы запустили новый формат выступлений лекторов — лекции-экскурсии, где молодые люди могут не просто пообщаться лицом к лицу с главами регионов, олимпийскими чемпионами, руководителями компаний, членами правительства, но и побывать вместе с ними в таких уникальных местах как космодром «Восточный», Долина гейзеров на Камчатке, ледокол «Андрей Вильницкий» в Карском море и других уникальных местах.

Осенью мы провели фестиваль «Умное кино». Зрители не просто были приглашены на просмотр новых документальных фильмов, например, о тайнах космоса, технологиях будущего, но также могли участвовать в дискуссиях с режиссерами фильмов и приглашенными учеными. За два месяца мы провели десятки кинопоказов, порядка 150 лекций и дискуссий в 6 городах.

«Знание» полностью обновило платформу сайта и активно интегрирует просветительский контент на внешних платформах: видеохостингах, социальных сетях, телеграм-каналах, подкастах. На нашем сайте в «Библиотеке знаний» мы внедряем систему рекомендаций и подбора контента под интересы слушателей, интеллектуального поиска как по библиотеке, так и внутри видео, и много других сервисов, которые помогут ориентироваться в огромном количестве контента, которые уже доступен для бесплатного просмотра.

— В настоящее время множество организаций и коммерческих, и общественные, и просто частные лица предлагают образовательные продукты на совершенно разные темы. Чем «Знание» отличается от этих образовательных проектов и сервисов, и кто ваш главный конкурент?

— Для начала я предлагаю разобраться с терминологией: есть разница между образованием и просвещением. Образование и просвещение дополняют друг друга, второе помогает правильно выбрать направление для профессионального развития, выбора университета, понять, что тебе интересно и куда стоит инвестировать время в плане обучения. Если образование — это путь из точки А в точку В, который ты проходишь, чтобы получить профессию, диплом, освоить конкретный навык.

Просвещение же — это непрерывный процесс, это привычка интересоваться, узнавать, расширять кругозор, у него нет конечной точки. Поэтому по определению «Знание» не конкурирует с образовательными организациями и компаниями. В сфере просвещения «Знание» может конкурировать только с недостоверным или развлекательным контентом за внимание аудитории. Мы убеждены, что лучший способ сделать получение знаний модным, а просвещение стилем жизни — это поддержка лучших компаний и проектов, которые могут помочь нам в достижении этой задачи. Поэтому мы сотрудничаем с множеством организаций: в этом году подписали более 77 соглашений о партнерстве и уже реализовали более 50 совместных партнерских просветительских проектов.

— Как вы определяете, какие лекции снимать? Исходя из чего будет определяться тематика проектов и лекций Общества в новом году?

— Понимание потребностей молодежи в просветительском контенте в той или иной области знания — это отправная точка при формировании тематической программы проектов. Поэтому на наших мероприятиях мы всегда собираем обратную связь, спрашиваем: понравилось ли выступление, актуальна ли тема, что хотелось бы услышать в следующий раз. Помимо непосредственных откликов мы также анализируем статистику просмотров и посещений мероприятий, на основании которой можно сделать выводы о том, какие темы, форматы и лекторы были наиболее востребованы у аудитории.

Кроме того, мы безусловно ориентируемся на мнение экспертного сообщества, чтобы опережать тренды и предлагать актуальный контент. Мы также следим за актуальными темами, которые волнуют общественность. Приведу пример — в момент, когда обсуждение вакцинации стало трендом мифотворчества, было очевидно, что людям не хватает достоверных данных. Риски, связанные с решениями, которые люди принимали, основываясь на фейках, были высоки. Был виден дефицит информации из первоисточника. Поэтому мы приняли решение запустить регулярный проект «Разберемся в вакцинах вместе», где авторитетные эксперты из сферы медицины и науки общались в прямом эфире с населением, отвечали на «горячие» вопросы.

— Какие критерии отбора самих лекторов используются в «Знании»?

— В первую очередь, это оценка слушателя. Мы отталкиваемся от предпочтений аудитории: проводим регулярные опросы и получаем обратную связь на мероприятиях, спрашиваем, кого они хотят послушать, и приглашаем тех, кто пользуется популярностью. Но этого не всегда достаточно. Слушатели часто не могут отличить фейк от достоверной информации, порой самый популярный блогер — эксперт в своей теме.

Поэтому у нас есть второй критерий — профессиональная оценка лекторов экспертными советами, в состав которых входят авторитетные персоны разных профессиональных сообществ: ученые, историки, искусствоведы и эксперты других отраслей. Целью этих советов является проверка содержательной составляющей на достоверность и актуальность.

Таким образом формируется своеобразный рейтинг лектора, на основании которого принимается решение о присвоении ему статуса лектора «Знания». Самых достойных мы приглашаем к участию в крупных мероприятиях и помогаем выходить на широкую аудиторию. Мы всерьез намерены не только значительно расширить пул спикеров, но и повысить статус звания лектора «Знания» в обществе, чтобы быть им было престижно и почетно.

— Сколько денег было потрачено обществом «Знание» в 2021 году, сколько планируется потратить, и как оценивается эффективность вашей работы?

— Бюджет организации в прошлом году составил 2.1 млрд рублей. Об эффективности можно судить по итогам проделанной работы, и нам есть, чем гордиться. Менее чем за год к работе Российского общества «Знание» было привлечено более 7 тысяч лекторов, которые провели более 15 тысяч лекций в 76 регионах России. Мы организовали более 500 просветительских мероприятий, где участники вживую могли пообщаться с лекторами, принять участие в мастер-классах и дискуссиях, задать вопросы на волнующие темы. Мы сняли более 30 тысяч минут контента с топовыми спикерами: лекции, документальные фильмы, видео-экскурсии, интервью, дискуссии. И всем пользователям бесплатно стал доступен контент по широкому кругу тем: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт, предпринимательство, гибкие навыки и другие.

Также провели многочисленные марафоны по разным темам, например «Марафон ПоЗнания», посвященный искусству и культуре в Санкт-Петербурге, марафон «Науки и технологий» в партнерстве с Росатомом в Нижнем Новгороде, Фестиваль «Техносреда» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, День IT Знаний совместно с Mail.ru, и это неполный список. Нельзя не упомянуть работу интерактивных студий «Знания» на площадках ведущих деловых событий, таких как Петербургский международный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Транспортный форум, Восточный экономический форум.

Конечно же, наши флагманские марафоны «Новое Знание», трансляции которых совокупно набрали 180 миллионов просмотров. На всех этих мероприятиях молодые люди могут «глаза в глаза» пообщаться с выдающимися представителями культуры и искусства, науки и бизнеса, например, задать вопрос Тимуру Бекмамбетову, Константину Хабенскому, Сергею Лаврову, Герману Грефу, попроситься на стажировку на Первый канал к Константину Эрнсту или, в конце концов, пожать руку Хабибу Нурмагомедову, как это сделал один из участников марафона «Новое Знание».

Хочется сказать о важных проектах, которые помогают нам достигать таких результатов и делать просвещение модным трендом в обществе. Например, всероссийский конкурс «Лига Лекторов». Мы запустили его в сентябре, и в первом сезоне было собрано более 2500 заявок от участников, которые хотят стать лекторами общества «Знание», из 350 городов. В нашей стране много талантливых людей, которые готовы делиться своими знаниями, и этот проект стимулирует их вовлечение в просветительскую деятельность. Еще один проект, своего рода «Оскар» в сфере просвещения, — ежегодная просветительская Премия «Знание». Лучшими из более чем 3000 претендентов на победу были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания, которые получат помощь и поддержку общества «Знание».

Кроме того, чтобы сделать просветительский контент еще более доступным для молодежи и дотянуться до каждого в самых отдаленных уголках нашей страны, мы организовали работу 9 современных мультимедийных студий-лекториев в разных регионах России: в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве. Для талантливых людей из регионов, лекторов, готовых делиться своими знаниями, эти студии являются уникальной возможностью заявить о себе аудитории, и возможно, выйти на федеральный уровень — самых ярких и популярных мы будем приглашать к участию в наших проектах и марафонах.

Вся проделанная работа имеет ценность, если есть отклик аудитории. Слушатель и зритель наш главный судья. Мы с радостью можем констатировать, что видео-лекции «Знания» на конец года набрали 320 миллионов просмотров и получили 9 миллионов лайков и комментариев. Очные мероприятия посетили свыше 250 тысяч человек, и средняя оценка мероприятий, по данным опроса слушателей в декабре, составила 4.95 по пятибалльной шкале. При этом мы видим стабильный рост удовлетворенности аудитории — с июня эта оценка подросла на четыре десятых пункта.

Результаты опроса, который в конце ноября мы провели совместно со ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения), показывают, что 35% молодежи нашей страны в возрасте от 18 до 35 лет знают о просветительских проектах «Знания». Это значит, что выступления лекторов «Знания», тематические марафоны, новые просветительские инициативы, реализованные в рамках перезагрузки в 2021 году, были услышаны и заметны в масштабе всей страны. Я надеюсь, что в новом году мы сохраним этот тренд, а аудитория слушателей и лекторов «Знания» станет еще больше.

Перед Российским обществом «Знания» поставлены амбициозные задачи, на их реализацию в ближайшие три года выделен грант в форме субсидии в размере 4 млрд рублей ежегодно. Поэтому в этом году нам предстоит еще более серьезная работа. Особое внимание будет уделено работе в малых городах, селах и деревнях. «Знанию» предстоит масштабировать успешные практики 2021 года, запустить новые форматы проектов и, как минимум, удвоить показатели прошлого года.



— Недавно санаторий «Знание» в Сочи перешел в собственность общества «Знание». Будет ли он как-то вовлечен в инфраструктуру просветительской деятельности организации?

— В советское время он находится в ведении Всесоюзного Общества Знание. После распада СССР и ликвидации Всесоюзного общества Знание в Российской Федерации было создано Общество «Знание России», которое выступило в качестве его преемника, и соответственно преемника всех его активов, включая санаторий. В наши дни фактически преемником организации является Российское общество «Знание», и осенью состоялось юридическое закрепление прав организации на санаторий.

На базе санатория всего за несколько месяцев нам удалось организовать работу просветительской мультимедийной студии-лектория общества «Знание». Оснащенная современными технологиями, она позволит на регулярной основе проводить там мастер-классы, занятия по робототехнике и творчеству, лекции и т.д. То есть это дополнительные возможности для людей из Краснодарского края и в целом Южного федерального округа.

В планах у нас сделать санаторно-курортный комплекс «Знание» первым в стране рекреационно-просветительским центром, где россияне любого возраста смогут не только полноценно позаботиться о своем здоровье, но и пополнить багаж знаний по самым актуальным направлениям. Мы создадим современную просветительскую экосистему, включающая разноплановую программу мероприятий, познавательный контент, подходящую инфраструктуру как для работы, так и для творчества. Я уверен, что он станет новым центром притяжения для молодежи и лекторов в регионе.

* Опрос проводился 23-25 ноября 2021 года. Выборка опроса – 1500 респондентов. В опросе принимали участие 1500 россиян в возрасте от 18-35 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.