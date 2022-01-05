Вера в чудо. Стоит ли врать детям про Деда Мороза

Легенда про Деда Мороза создает праздник для детей на протяжении десятилетий. Тем не менее западные исследователи утверждают: ложь о вымышленном персонаже из сказки может нанести серьезную психологическую травму вплоть до мании преследования и подорвать доверие к родителям. Однако существует другое предположение – маленький обман полезен ребенку, так как дарит веру в чудо и не позволяет ребенку вырасти прагматиком и циником. «Газета.Ru» узнала у психологов, как принять решение о том, говорить ли детям о существовании Деда Мороза, а также что делать, если ребенок сам узнал, что это вымысел.

Обман или необходимость

Тенденции нынешнего времени приводят людей к тому, что они все чаще начинают задумываться, какое воздействие оказывает на ребенка тот или иной фактор его жизни. Даже привычные всем элементы воспитания психологи стали ставить под сомнения и выяснять: не будет ли этот опыт травматичным? Из этого выдвигаются разные предположения, в том числе и о том, как легенда о сказочном персонаже Деде Морозе (или Санта-Клаусе) влияет на психику.

Различные исследования уверяют, что обман о существовании дедушки с мешком подарков подорвет в глазах детей авторитет родителей, может привести к психологической травме и заставит замкнуться в себе.

Однако российские психологи утверждают обратное. По их словам, Дед Мороз – это основа для веры в чудо, которая просто необходима каждому ребенку.

«Детям важно знать, что есть какое-то волшебство, которое, какими бы сложными не были обстоятельства жизни, спасает их. Веря в чудо, ребенок чувствует себя сильным и это помогает ему расти более уверенным в себе», – считает детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Если у ребенка все это забрать, в том числе такой символ чудесного и волшебного мира, как Дед Мороз, – все сведется к физиологическим потребностям, добавляет психолог социальной работы, гештальт-терапевт Анфиса Калистратова.

В вопросе существования Деда Мороза можно провести аналогию с ситуацией, когда ребенок узнает, что жизнь человека кончена, говорит она. Практика Калистратовой показывает: если в этот момент ему не скажут о том, что после смерти что-то есть, у него не появится внутреннего механизма, который помогает преодолевать сложности и дает энергию для жизни. Так дети начинают думать о том, что все в этом мире бессмысленно и на протяжении всей жизни выдают устойчивую реакцию на мир, в котором якобы нет смысла что-то делать. Любое горе может погрузить такого ребенка в глубочайшую депрессию, предполагает эксперт.

«Я работала с детьми, которым в пять-шесть лет говорили: «Деда Мороза нет» — и буквально забирали у них часть души.

На выходе в подростковом возрасте получались сложные личностные конструкции, которые не верят в светлое и не верят людям. Такие дети вырастают циниками и прагматиками, которые стремятся все опошлить и упростить», – поделилась Калистратова.

Не Дедом Морозом единым

До семи-девяти лет у детей преобладает магическое мышление, тогда как критическое мышление в этом возрасте у них просто отсутствует — поэтому они и верят в волшебство, вымышленных героев, а также оживляют неодушевленные предметы, убеждена семейный психолог и преподаватель психологии в Московском институте психоанализа и Высшей школе психологии Олеся Васильева. По ее мнению, это связано с развитием некоторых отделов головного мозга — коры лобных долей, которые отвечают за саморегуляцию и сомнения.

Если родители не хотят давать ребенку идею существования Деда Мороза и пытаются показать мир максимально реалистично – он все равно найдет, во что поверить, утверждает она.

«Родители должны принимать решение о том, говорить ребенку о существовании Дедушки Мороза или нет, индивидуально. Но если Деда Мороза не будет – появятся другие сказочные персонажи, которых он оживит волшебством, потому что нуждается в этом. И так примерно до первого класса, пока он сам не начнет во всем разбираться», – отмечает Васильева.

Более того, психолог предполагает, что вера для детей – очень полезна, как и подкрепление этой веры со стороны родителей. Так ребенок тянется к знаниям, хочет больше узнавать и читать. Дети, которые были лишены этого и выросли в реалистичных суровых условиях, напротив, приобретают приземленное мышление и с трудом находят в себе силы чего-то хотеть и во что-то верить. По словам Васильевой, именно волшебство и сказки дарят ребенку много радости, счастья и вдохновения, которые он перенесет во взрослую жизнь.

Как сказать ребенку о том, что Деда Мороза нет

По словам Наумовой, психологи сомневаются в правильности маленького обмана о Деде Морозе именно потому, что это может стать разочарованием для ребенка: «Как же так, мама и папа мне врут?» Но тут важно выстроить доверительные отношения, чтобы родители в глазах ребенка выглядели надежными людьми, уверяет психолог.

«Если родители учат ребенка позитивно смотреть на вещи и с легкостью решать проблемы, умеют говорить о чувствах переживания и просить прощения, то травматизации, когда ребенок узнает о том, что Деда Мороза нет, не будет или она будет минимизирована и очень быстро закрыта»,

– объяснила Наумова.

Также специалист советует: если ребенок узнал, что Дед Мороз – это вымысел, не стоит настаивать и уверять его в обратном. Вместо этого нужно поговорить с ребенком и рассказать, что родители хотели устроить малышу праздник, и, пусть сами они не уверены в существовании персонажа, но со своим ребенком хотят мечтать и верить в чудо. Так, если ребенок узнает, что Дед Мороз – это переодетый папа, необходимо честно объяснить, что это не обман, а желание порадовать ребенка из большой любви к нему. Как утверждает Наумова, так травматизация будет купирована.

«Если ребенок вырос и стал сомневаться – берите его в союзники и договаривайтесь о том, хотите ли вы вместе дальше играть в праздник и фантазировать или теперь вы становитесь взрослыми и отказываетесь от этого», – рекомендует эксперт и добавляет, что только искреннее и честное отношение родителей к происходящему поможет выстроить с ребенком теплые доверительные отношения и избавить его от травм.