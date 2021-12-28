«Приземление в России»: в Калифорнию ехать судиться больше не надо

С 1 января 2022 года иностранные интернет-компании с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны иметь на территории России официальные представительства. Таким образом российские власти намерены обеспечить пользователям более эффективную обратную связь с администраторами ресурсов.

Низы не могут — верхи не хотят

Диктат социальных сетей в современном мире все больше беспокоит как общество, так и власти. Онлайн-площадки для общения и самовыражения сегодня часто превращаются в пространство для травли, распространения фейков и противоправного контента.

Стремясь обуздать деструктивные процессы администрация соцсетей вводит новые и новые правила, делает их более жесткими, но в результате чаще всего страдают благонадежные пользователи. Они практически беззащитны перед произволом администраторов, которые могут в любой момент лишить доступа к привычному общению на интернет-площадке на время или даже навсегда.

Тем временем распространители дезинформации, панических слухов и откровенно преступных материалов продолжают угрожать благополучию общества, а администрация соцсетей не может, а порой по политическим причинам и не желает остановить этот поток. «Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», — сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря 2021 года.

Без права переписки

Больше всего возмущение пользователей соцсетей по всему миру вызывает откровенное игнорирование их вопросов и протестов. Вас могут заблокировать без объяснений, с туманной формулировкой «за нарушение норм сообщества», и никаких разъяснений получить, скорее всего не удастся. Признают свои ошибки и отменяют блокировки администраторы соцсетей крайне редко и высшей инстанции для обжалования попросту не существует, интернет-гиганты живут по принципу «хозяин — барин».

Большая часть таких блокировок связана с так называемыми «нарушениями правил сообщества». По данным Независимого надзорного совета Facebook две трети жалоб пользователей на неправомерно удаленный контент, связаны с их обвинениями в разжигании ненависти или травле. Как указано в официальном сообщении совета от 21 октября 2021 года «…очевидно, что отсутствие прозрачности со стороны Facebook означает нечестное отношение к пользователям. Многие пользователи оказывались в ситуациях, когда их контент удаляли практически без объяснения конкретных причин. Совет очень обеспокоен тем, как это сказывается на пользователях по всему миру и на их свободе самовыражения».

Для тех, кто развивает в интернете свое дело, необъяснимые безответные блокировки могут еще и нанести серьезные убытки. Особенно это болезненно для пользователей Instagram и Facebook.

Примером может служить история Ивана Демидова, описанная в его блоге на портале vc.ru, о том, как он потерял доступ к своим бизнес-страницам в этих соцсетях. От него неожиданно потребовали предъявить документальные подтверждения, что эти страницы зарегистрированы действительно им. Несмотря на выполнение всех предъявленных требований и предоставление множества документов, восстановить доступ не удалось, а вновь созданные страницы были так же необъяснимо заблокированы. На письма, запросы и жалобы пользователя администрация соцсетей отвечала автоматическими ответами либо попросту игнорировала его обращения.

Но случаются и более неприятные истории. Известная актриса Екатерина Волкова, звезда сериалов Next и «КГБ в смокинге» несколько лет не может вернуть доступ к своему аккаунту в Instagram, после того, как он был взломан мошенниками. Вот ее обращение на личной странице в Facebook: «Никакие обращения в Instagram, в службу @facebook не приводят ни к каким действиям. Мои два новых аккаунта в Инстаграм заблокированы службой поддержки, из-за моих жалоб, что кто- то выдает себя за меня. Но его не блокируют, несмотря на более 1000 жалоб моих подписчиков!!!!! Этот человек вымогал деньги, просил перевести деньги для больного ребенка, украв пост с реальной бедой и поменяв номер карты и телефон, теперь он продает мой аккаунт!!! Как доказать, что я — это я??????»

Двойные стандарты

В российском интернет-пространстве сложилась по-своему уникальная ситуация: жалобы россиян на запрещенный в стране контент игнорируются администраторами иностранных соцсетей, при этом самих россиян на зарубежных площадках поголовно подозревают в пропаганде как троллей и ботов. Получается, что интернет-гиганты, вовсю декларирующие свою приверженность борьбе с любой дискриминацией, занимаются откровенной дискриминацией россиян по национальному признаку.

Например, согласно исследованию международного «Центра по противодействия цифровой ненависти», 84% жалоб российских пользователей на контент антисемитского характера не получили реакции со стороны модераторов. С мая по июнь 2021 года было выявлено 714 постов антиеврейской направленности, которые собрали в совокупности 7,3 миллиона просмотров.

Вопиющий случай произошел в 2018 году, когда Twitter начал массово ограничивать пользователей, пишущих на кириллице. Алгоритм обнаружения нежелательных публикаций принимал самые обычные бытовые публикации за посты на политические темы и мог скрывать или удалять ответы юзеров. Также, алгоритм мог заблокировать пользователя как «русского тролля». При обращении в службу поддержки пользователи могли восстановить доступ к аккаунту, однако теряли право рассылать уведомления другим пользователям, а их посты и ответы все равно могли оставаться заблокированными.

Апогеем этих двойных стандартов стала нашумевшая история Дмитрия Хохлова, бывшего футболиста сборной России. Он подал в суд на Facebook за то, что пользователей сети планомерно блокируют на срок от одних суток до одного месяца просто за упоминание его фамилии, расценивая ее как «разжигание ненависти» против украинцев. Любая информация с упоминанием фамилии Хохлова так же целенаправленно удаляется из сети.

Далеко и надолго

Не имея возможности достучаться до администрации соцсетей, пользователям остается только обращаться в суд, чтобы добиться справедливости. Но до недавних пор этот путь для россиян фактически был закрыт. Российские суды отказывались принимать иски против иностранных интернет-компаний, ссылаясь на неподсудность этого спора и на отсутствие правоотношений между сторонами, отсылая судиться по месту нахождения ответчика, то есть, в США.

Ситуация изменилась в 2020 году, когда Верховный суд РФ разрешил российским судам рассматривать иски пользователей к Facebook об удалении соцсетью их аккаунтов, блокировке контента и незаконной обработке персональных данных. Однако и решения российских судов для международных интернет-гигантов довольно слабая мера воздействия, поскольку в нашей стране у них нет офисов и полномочных представителей, на которые можно было бы воздействовать для исполнения судебных предписаний. Например, Twitter игнорирует требования Роскомнадзора об удалении нескольких сотен материалов, запрещенных для распространения в России, Google и Facebook (Meta Platforms) — более двух тысяч таких материалов.

«Приземлить» в России

Переломить ситуацию, когда иностранные интернет-гиганты пользуются широкими возможностями зарабатывать в России, не принимая при этом на себя никакой ответственности перед пользователями, призван получивший название «закона о приземлении» Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» № 236-ФЗ, принятый 1 июля 2021 года.

Этот закон устанавливает требование открыть до 1 января 2021 года полноценные представительства (филиалы) на территории страны для иностранных технологических компаний, ежесуточная российская аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей.

Важнейшим акцентом закона стала задача обеспечить соблюдение цифровых прав россиян, особенно в части предоставления возможности отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Для этого интернет-гигантов обязали открыть не только офисы на территории России, но и специальные окна жалоб на своих ресурсах для россиян —электронную форму для обратной связи.

Рустам Сагдатулин, директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) отмечает: «Важнейшей задачей закона является обеспечение цифровых прав россиян, особенно в части предоставления возможности отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Очевидно, что гражданам гораздо сложнее защищать свои права в иностранных юрисдикциях. Согласно нашим исследованиям, основные проблемами, с которыми сталкивается пользователи – это невозможность отказаться от навязанных услуг, безальтернативная передача данных третьим лицам в различных целях, утечки данных и отсутствие реально работающий обратной связи. Наличие официальные представительств в России не позволит организациям игнорировать запросы и жалобы российских пользователей, тем самым улучшая качество предоставляемых услуг».

Помимо этого российские власти ждут от иностранных интернет-компаний больше открытости и взаимодействия: закон требует установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, а также ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

По словам главы Роскомнадзора Вадима Субботина, надзорные органы не собираются жестко преследовать компании, которые до 1 января 2022 года не успеют открыть представительства на территории России, при условии, что увидят работу в нужном направлении. По его словам, главное — это открыть представительство в России, которое будет взаимодействовать с гражданами и Роскомнадзором и модерировать контент.