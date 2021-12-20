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Общество

Конфликт из-за анализов в больнице Ижевска привел к поножовщине

В Ижевске арестовали отца ребенка, ударившего врача ножом в живот

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Суд арестовал на два месяца мужчину из Ижевска, 12-летний сын которого нанес удары ножом врачу в городской больнице. Отец пришел в поликлинику с мальчиком, поспорил там с заведующим инфекционным отделением и сказал ребенку ударить медика. Жизнь врача вне опасности, мальчика отправили на экспертизу к психиатру.

Отец ударившего мальчика ранее привлекался к уголовной ответственности. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебного сообщества Удмуртии, суд арестовал 44-летнего мужчину.

Следствие, ходатайствуя об аресте, указывало, что житель Ижевска имел отрицательные характеристики по месту жительства и злоупотреблял алкоголем.

«Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления… суд постановил избрать в отношении [обвиняемого] меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — передает ТАСС.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». В отношении подростка, ударившего ножом врача, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Врача прооперировали. По словам 70-летнего заведующего инфекционным отделением городской больницы №3 Василия Батуева, он даже не заметил, что его ударили ножом.

Сейчас жизнь и здоровье медика находятся вне опасности. «Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал», — заявил Батуев, его слова передает Mash.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 декабря. У мальчика поднялась температура, и отец отвел его на прием в третью горбольницу. Чтобы выяснить, нужна ли госпитализация, врач отправил ребенка сдать анализ крови. Карета «скорой помощи» в этот момент привезла другого пациента.

Врач отвлекся на него, и возмущенный «несправедливостью» отец ударил завотделения по лицу. Подоспевший персонал больницы пытался вывести разбушевавшегося родителя из кабинета, и в этом время мальчик – по требованию отца — трижды (по данным прокуратуры – дважды) ударил Батуева ножом.

Сотрудники удмуртской прокуратуры в ходе своей проверки установят, насколько качественную медпомощь получил мальчик. Кроме того, они выяснят, вели ли работу с подростком и его семьей органы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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