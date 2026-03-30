Стала известна средняя стоимость аренды жилья на майские праздники

В 2026 году у россиян вырос спрос на посуточную аренду жилья к майским праздникам и летнему сезону. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе технологической платформы «Авито Путешествия».

Специалисты рассказали, что наиболее востребованы на майские праздники оказались квартиры в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. При этом загородное жилье на эти выходные россияне особенно активно бронируют в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Карелии и Татарстане.

Средняя стоимость аренды квартиры на майские праздники выросла на 8% год к году, составив 5,4 тыс. рублей в сутки. Загородные дома тоже подорожали. Стоимость их аренды увеличилась на 9%, достигнув 13,2 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями для аренды квартир летом стали Сочи, Санкт-Петербург, Геленджик, Ялта и Зеленоградск, а для загородных домов — Краснодарский край, Крым, Карелия, Московская и Ленинградская области. Средняя стоимость аренды квартиры в этот сезон составляет 5,4 тыс. рублей в сутки, а дома — 9,4 тыс. рублей.

Эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах до этого говорила, что на майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, а также в Санкт-Петербург и Казань.

