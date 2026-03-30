Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Стала известна средняя стоимость аренды жилья на майские праздники

Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году у россиян вырос спрос на посуточную аренду жилья к майским праздникам и летнему сезону. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе технологической платформы «Авито Путешествия».

Специалисты рассказали, что наиболее востребованы на майские праздники оказались квартиры в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. При этом загородное жилье на эти выходные россияне особенно активно бронируют в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Карелии и Татарстане.

Средняя стоимость аренды квартиры на майские праздники выросла на 8% год к году, составив 5,4 тыс. рублей в сутки. Загородные дома тоже подорожали. Стоимость их аренды увеличилась на 9%, достигнув 13,2 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями для аренды квартир летом стали Сочи, Санкт-Петербург, Геленджик, Ялта и Зеленоградск, а для загородных домов — Краснодарский край, Крым, Карелия, Московская и Ленинградская области. Средняя стоимость аренды квартиры в этот сезон составляет 5,4 тыс. рублей в сутки, а дома — 9,4 тыс. рублей.

Эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах до этого говорила, что на майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, а также в Санкт-Петербург и Казань.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!