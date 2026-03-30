В России предложили приравнять питбайки к мототранспорту

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил приравнять питбайки к мототранспорту. Об этом сообщает издание LIfe со ссылкой на SHOT.

Кроме того, Шапарин предложил ввести для данного вида транспорта паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время питбайки относятся к спортинвентарю, соответственно, не требуют регистрации и прав на управление. Питбайками могут управлять дети, которые ежегодно страдают в авариях с ними. На питбайках запрещено передвигаться по городским улицам, однако подростки часто об этом забывают.

«На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку. Хотя по всем параметрам могут быть приравнены к мототехнике, как скутеры и другие мотоциклы», — говорится в сообщении.

Шапарин обратился в Генпрокуратуру и попросил приравнять питбайки к мототехнике и ввести для них обязательные ПТС.

19 марта Telegram-канал Mash сообщал, что в России разработали ГОСТ для питбайков, который установит технические нормы, методы испытаний и классификацию. После его принятия все ввозимые мини-мотоциклы будут подлежать обязательной сертификации.

Минпромторг поддержал разработку национального стандарта для питбайков и спортивных мотоциклов. В документе пропишут технические требования, процедуры проверок и классификацию. Это должно навести порядок на рынке и установить единые правила для всех участников.

Ранее на Ставрополье недовольный звуком питбайка мужчина выстрелил в голову 11-летнему водителю.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
