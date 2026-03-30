В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Вучича

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Вучич обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран, в том числе в сфере энергетики, нефтегазовой и атомной отраслях. Кроме того, сербский президент выразил благодарность Путину за продолжение стабильных поставок российского газа.

Телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 30 марта. Президент Сербии оценил его как содержательный и конструктивный. Вучич сообщил, что достиг договоренностей с Путиным о продлении газового контракта еще на три месяца. Кроме того, главы двух государств обсудили сотрудничество в фармакологии, энергетике и участие россиян в проектах в Сербии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что у Путина 30 марта запланирован еще один международных телефонный разговор. Однако детали он раскрывать не стал.

Ранее Вучич назвал дружбу с Россией препятствием для вступления Сербии в ЕС.