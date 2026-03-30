В Подмосковье младенец рухнул из окна на козырек, спасение ребенка попало на видео

Жители Подмосковья помогли младенцу, который выпал из окна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Люберцах, в поселке Октябрьском. Как рассказали сами очевидцы, они услышали детский плач и поняли, что на крыше местного заведения кто-то есть.

На кадрах с места заметно, как один мужчина забрался на козырек и взял ребенка, а второй, внизу – принял.

После этого свидетели вызвали скорую помощь. Пострадавший попал в больницу, информация о травмах и том, с какого этажа спикировал младенец, не уточняется.

По предварительным данным, перед падением мать отвлеклась, чтобы сварить кашу.

До этого в Бурятии трехлетний ребенок оказался в больнице после выпадения из окна. Пока мать находилась в соседней комнате, несовершеннолетний добрался до окна, оперся на москитную сетку и выпал.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее в Омской области ребенок остался дома один и выпал из окна.

 
