В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 162 районах в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В атаках на украинские позиции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Было нанесено поражение авиационной технике на аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры. Также удары наносились по местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

30 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Луговское в Запорожской области и Новоосиново в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям штурмовой бригады, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Ковшаровку в Харьковской области.