Аллергикам рассказали, как защититься от пыльцы весной

Весной, в период цветения растений и распространения в воздухе пыльцы, организм аллергиков испытывает дискомфорт — появляется насморк, головные боли. Симптомы могут проявиться даже у тех, кто раньше от пыльцы не страдал, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Ирина Волгина.

«Ответ организма на пыльцу цветущих растений может выражаться в виде заложенности носа и насморка, зуда и покраснения глаз, слезотечения, отечности век и приступов чихания. Как правило, помимо перечисленных симптомов, иных проявлений нет. Но в тяжелых случаях возможны общая слабость, головная боль, а также крапивница или отек Квинке. Чаще всего реакция — на пыльцу березы. Ключевая особенность данного вида [аллергической реакции] — наличие перекрестной пищевой аллергии на ряд продуктов: яблоки, вишня, персики, соя. Если человек, чувствительный к пыльце березы, систематически включает такую пищу в рацион, это способно усилить тяжесть аллергических проявлений», — отметила она.

По словам врача, аллергикам стоит минимизировать контакт с пыльцой и меньше выходить на улицу в период цветения. Волгина отметила, что в дождливую и холодную погоду людям с аллергией на пыльцу становится легче.

«Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, в период активного цветения аллергикам рекомендуется реже бывать на улице, держать окна закрытыми, использовать кондиционер или увлажнитель воздуха, регулярно проводить влажную уборку. Можно использовать специальные фильтры, препятствующие попаданию аллергена в дыхательные пути. Круглогодично показана специальная диета. Обычно аллергикам легче в дождливую или холодную погоду — потоки воды смывают пыльцу с растений и прибивают ее к земле, а прохлада, хоть и не воздействует напрямую, способна замедлить процесс цветения. Медикаментозную поддержку, включающую антигистаминные средства и назальные спреи, должен подбирать лечащий врач. Людям с аллергией важно заранее посетить врача-иммунолога для полноценной диагностики и решения вопроса о проведении вне периода обострения (обычно это осень или зима) аллерген-специфической иммунотерапии», — заключила эксперт.

Терапевт добавила, что симптомы аллергии могут появиться и у тех, кто раньше не испытывал проблем в период цветения. Она назвала причины внезапного появления аллергии.

«Спектр причин, провоцирующих развитие аллергии, крайне широк: играют роль наследственная предрасположенность, состояние окружающей среды, несбалансированный рацион, психоэмоциональное перенапряжение. В силу этих факторов болезнь способна впервые проявиться даже у тех, кто раньше никогда от нее не страдал. Причем риск возникновения поллиноза особенно высок у лиц, уже имеющих иные аллергические патологии или аутоиммунные заболевания», — добавила врач.

