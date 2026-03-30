Масштабный сбой парализовал работу всех МФЦ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе МФЦ — учреждения временно не принимают документы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, сроки устранения неполадок пока не называются.

На горячей линии МФЦ подтвердили, что пока для клиентов доступны только консультации. Остальные услуги временно приостановлены.

В офисах повесили объявления о прекращении приема любых документов.

В начале марта хакеры провели масштабные DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора, однако это не повлияло на их доступность.

В первом квартале 2026 года в РФ на 20% выросло количество импульсных DDoS-атак год к году. Такие инциденты длятся от нескольких десятков секунд до пары минут, из-за чего многие защитные системы не успевают их детектировать и, как следствие, отразить. Несмотря на свою краткосрочность, каждая такая атака способна нанести бизнесу ущерб в миллионы рублей, рассказал «Газете.Ru» директор по продуктам ИБ-компании Servicepipe Михаил Хлебунов.

Ранее выяснилось, что с начала года на Россию обрушились сверхмощные DDoS-атаки.