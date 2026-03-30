Раскрыта дата премьеры нового фильма Гая Ричи в России

Новый боевик Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российских кинотеатрах 21 мая. Об этом «Газете.Ru» рассказали дистрибьютор «Централ Партнершип» и стриминговый сервис «Кинопоиск».

Представители российского проката также показали первый фрагмент «Грязных денег»: в нем герои Генри Кавилла и Джейка Джилленхола Сид и Бронко рассказывают своей команде, что делать, если глава их миссии Рэйчел (Эйса Гонсалес) внезапно захочет остановиться по дороге и угоститься мороженым, а также объясняют свой план подготовки к битве с людьми Салазара (Карлос Бардем).

По сюжету фильма магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Элитной команде приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем — отправиться на остров Салазара и там проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля

Фирменный лаконичный юмор Ричи, обилие деталей и красочный экшн — в отрывке из фильма. «Грязные деньги» можно будет увидеть в российских кинотеатрах уже с 21 мая 2026 года.

