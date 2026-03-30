Зеленский признал, что конфликт на Ближнем Востоке вытеснил Украину на задний план

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot направляются сейчас туда, «где наиболее горячо», прежде всего на Ближний Восток, про Украину стали забывать. Об этом заявил украинский президента Владимир Зеленский, передает издание «Новости. Live».

По словам политика, Украина все понимает.

Отвечая на вопрос, поднимал ли Зеленский тему обмена украинских беспилотников-перехватчиков на ракеты для Patriot во время визита в страны Ближнего Востока, президент ответил утвердительно. Подробностями он не захотел делиться.

Зеленский признал, что Украина постоянно нуждается в упомянутых ракетах, поскольку в Соединенных Штатах производят лишь 60 единиц в месяц, чего недостаточно для закрытия всех потребностей. Украинский лидер подчеркнул, что необходимо в срочном порядке искать альтернативу. По его словам, в настоящее время Киев ведет переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность.

В числе других тем, затронутых во время визита в страны Персидского залива, политик назвал поставки безэкипажных катеров на фоне блокирования Ираном Ормузского пролива.

В конце марта Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

Также Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

Ранее Зеленский раскрыл негативное последствие войны в Иране для Украины.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
