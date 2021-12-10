Лондонский Высокий суд отменил решение о невыдаче Джулиана Ассанжа США

Высокий суд Лондона отменил решение о невыдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанж остается под стражей, решение об экстрадиции должен принять министр. В январе этого года британская судья решила, что страдающий от депрессии Ассанж может попытаться покончить с собой в случае экстрадиции.

Апелляция США о выдаче Джулиана Ассанжа удовлетворена Высоким судом Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд решил, что дело основателя WikiLeaks должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд — предыдущую инстанцию. При этом окружной судья должен направить дело государственному министру — решение об экстрадиции Ассанжа в Штаты примет он.

Ассанж по-прежнему остается под стражей. Апелляция рассматривалась 27-28 октября, но решение было оглашено только сегодня.

Власти США оспаривали отказ британского суда выдать Ассанжа. В январе судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер заявила, что страдающий от депрессии Ассанж, у которого также наблюдаются аутистическое расстройство и синдром Аспергера, может столкнуться с суицидальными мыслями и попытаться покончить с собой.

При этом условия в британской тюрьме, где сидит Ассанж, «не имеют ничего общего» с условиями в тюрьмах в США. Под залог выпустить активиста отказался уже магистратский суд Вестминстера, поскольку ранее Ассанж нарушал условия залога.

Невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис назвала решение Высокого суда Лондона «опасным и ошибочным». Оно будет оспорено в кратчайшие сроки.

«Это пародия на правосудие... Высокий суд решил принять глубоко некорректные дипломатические гарантии США, что Ассанжа не подвергнут одиночному заключению в тюрьме строгого режима», — заявил глава Amnesty International по Европе Нильс Муйжниекс.

Кандидат в президенты Франции от ультралевой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон также осудил решение британского суда.

«Отвратительное решение англичан о высылке Ассанжа в США. Убийство под видом суда. Позор тем, кто это допускает», — написал политик в своем Twitter.

Не осталась в стороне и Россия. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема».

Всемирную известность Джулиан Ассанж получил благодаря публикации компромата на американских военнослужащих и чиновников.

Он раскрыл многочисленные военные преступления, совершенные солдатами США в Ираке и Афганистане, среди них — убийства мирных жителей и пытки в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и домогательствах. Но он все отрицал и заявил, что женщины, которые подали заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Это дело несколько раз то закрывали, то возобновляли. В итоге в ноябре прошлого года дело было закрыто.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

После этого американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца Ассанжа 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.