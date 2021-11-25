Фракция ЛДПР в Госдуме предложила выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами

В Госдуме предложили разрешить выдачу QR-кодов о вакцинации людям, привитым зарубежными вакцинами от коронавируса. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, те, кто имеет иммунитет благодаря иностранной прививке или бессимптомно перенесенной болезни, не отличаются от привитых отечественными вакцинами граждан. Кроме того, предлагается «амнистия» для купивших поддельные QR-коды.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, зампред фракции ЛДПР, сообщил о подготовленных поправках к законопроектам о QR-кодах. Его слова передает газета «Известия».

Правительство внесло законопроекты в парламент 12 ноября, в них идет речь об обязательном предъявлении гражданами QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, поездках на поездах и самолетах.

По словам Нилова, необходимо дать возможность получить QR-код людям, привившимся от коронавируса зарубежными вакцинами. Касается это и бессимптомно перенесших заболевание.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», — сказал парламентарий.

Кроме того, фракция ЛДПР предложила «амнистировать» граждан, купивших фальшивый QR-код и дать им возможность привиться.

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил в разговоре с РИА «Новости», что признание зарубежных вакцин было бы хорошим сигналом для западных партнеров, и в данном вопросе необходимо обойтись без политики.

По его мнению, ускоренное принятие такой меры позволит россиянам перемещаться по миру без ограничений и не испытывать «значительных неудобств». Круглый отметил, что нужно срочно признать вакцины в странах ЕАЭС на взаимной основе. Сенатор добавил, что это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.

Близкий к правительству РФ источник сообщил также газете, что вопрос предоставления QR-кодов переболевшим «неофициально» обсуждался до внесения законопроекта в Думу. По его словам, основанием для выдачи кода мог бы стать результат теста на антитела к коронавирусу. Срок действия кода предлагалось определять на основе данных, которые участковый врач получил от переболевшего.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 23 ноября, что предложение о выдаче кодов переболевшим без обращения за медпомощью гражданам будет рассмотрено.

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах может состояться в Госдуме 16 декабря. Проект постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 по 22 декабря был внесен в Госдуму во вторник, 23 ноября. При этом, изначально законопроекта о введении QR-кодов в нем не было.

В профильных комитетах уточнили, что законопроекты планируется рассмотреть в первом чтении в декабре после окончания срока рассылки в регионы для получения отзывов. Совет Думы ранее направил документ в рассылку для обсуждения в субъекты РФ, в Общественную и Счетную палаты РФ, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Подчеркивалось, что эта мера — экстренная, предлагаемая в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, и, как предполагается, действовать она будет до 1 июня 2022 года.

В первом варианте поправок предлагается отменить возможность предоставления гражданином ПЦР-теста для посещения общественных мест. Люди, у которых отсутствует один из трех вариантов QR-кода, смогут посещать места по отрицательному ПЦР-тесту до 1 февраля 2022-го, после это будет отменено, и посещение станет возможно только привитым, обладателям медицинского отвода или переболевшим. Для иностранцев, привитых незарегистрированными в РФ вакцинами, по-прежнему действует отдельный регламент.

При этом перечень объектов, на которые будут распространяться такие ограничения в случае принятия законопроекта, смогут устанавливать региональные власти.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — заметили в кабинете министров.

Вместе с этим предлагается принять изменения, согласно которым наличие QR-кода станет необходимым на междугородных и международных рейсах. Проверять наличие QR-кода будут при продаже билетов. Как и в случае с поправками для общественных мест, иностранные граждане смогут воспользоваться этими видами транспорта при предъявлении ПЦР-теста.