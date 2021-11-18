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Общество

Минздрав обновил методичку по лечению больных с COVID-19

В рекомендации по лечению COVID-19 включили нормы по качеству кислорода

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Денис Абрамов/РИА «Новости»
Минздрав выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ведомство уточнило правила использования медицинского кислорода для тяжелых пациентов и нормы его качества, а также дозировку некоторых лекарств. Кроме того, нововведения коснулись раздела по диагностике легочного инвазивного аспергиллеза и грибковой инфекции инвазивный кандидоз у больных с коронавирусом.

Минздрав выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ведомство уточнило правила использования медицинского кислорода для тяжелых пациентов и нормы его качества, а также дозировку некоторых лекарств. Кроме того, нововведения коснулись раздела по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных с коронавирусом.

В новую версию методички входят разъяснения насчет насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). В частности, уточнены требования к качеству медицинского кислорода. Для оксигенации больных на ИВЛ и при анестезии следует применять медицинский чистый кислород не менее 99,5% концентрации. Также улучшены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода.

В документе изменены указания по дозированию противовоспалительного препарата барицитиниб для пациентов с легким течением заболевания, которые лечатся в стационаре. Внесены уточнения в раздел по диагностике у зараженных коронавирусом инвазивного аспергиллеза (поражает органы дыхания, обычно протекает остро и быстро прогрессирует, вызывает одышку, кашель, лихорадку, боли в грудной клетке) и инвазивного кандидоза (одна из сложных форм грибковой инфекции, может поражать весь организм).

Как отмечается в рекомендациях, в среднем у 50% заразившихся коронавирусом заболевание протекает бессимптомно. У 80% пациентов с наличием клинических симптомов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. У пожилых больных может наблюдаться атипичная картина без лихорадки и кашля. При этом отсутствие симптомов СOVID-19 опасно, так как оно может сопровождаться тяжелым развитием заболевания. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого возраста включают спутанность сознания и бред.

«Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе», — указала пресс-служба Минздрава.

В прошлый раз министерство обновляло рекомендации 15 ноября. Тогда уточнили разделы насчет лекарственной терапии и использования моноклональных антител, которые могут нейтрализовать вирус на раннем этапе и предотвратить тяжелое течение COVID.

В сентябре Минздрав включил в рекомендации новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, была добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Был обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 – в него внесли информацию о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных. Министерство также исключило из рекомендаций по лечению COVID препарат умифеновир («Арбидол»). Для пациентов с легким течением заболевания его применять больше не требуется. Уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов и антикоагулянтов.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ноябре заявил, что тяжелым больным COVID-19 лекарства, как правило, вводят через инъекции. Пациентам в состоянии легкой и средней степени тяжести дают таблетки.

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