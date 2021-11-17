Утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

Новый список районов Крайнего Севера не отразится на пенсиях, льготах и прочих финансовых надбавках для жителей территорий, не попавших в модернизированный перечень, пояснили в кабинете министров. Как и предполагали накануне в правительстве, изменения носят технический характер. Сегодня перечень был официально утвержден.

В России утвердили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, говорится в сообщении кабинета министров. Это стало уточняющей процедурой на фоне вчерашней отмены ряда указов президентом Владимиром Путиным, в результате чего «северный статус» потеряли несколько районов республик Карелия, Бурятия и Коми, Пермского края и Ненецкого автономного округа.

В заявлении правительства такая необходимость обосновывается тем, что список регионов Крайнего Севера составлялся в период с 1992 по 1994 год, и с тех пор претерпел множество изменений.

«Новый вариант более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — сказано в сообщении.

При этом с точки зрения географии перечень никак не изменился. Соответственно, это не отразится на жителях территорий, входивших в предыдущие списки — они продолжат получать государственные гарантии, положенные льготы и компенсации, подчеркивается в релизе кабмина.

Это пояснение, по сути, ответило на вызвавшие резонанс предположения о том, что жители лишенных «северного статуса» территорий больше не будут получать специальные финансовые надбавки, премии и прочие льготы. При этом власти ранее подчеркивали, что это «технический момент», который не нацелен на сокращение стимулирующих мер.

«Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — говорила замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко в комментарии РИА «Новости».

«Газета.Ru» писала о том, что реакция северного сообщества была неоднозначной на новый правительственный проект, который, впрочем, разрабатывался уже давно. А регионы, выступая с пояснениями, пообещали, что «северные льготы», несмотря на указ, сохранятся.

«Решение носит технический характер: новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого автономного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье», — объясняли власти Пермского края со ссылкой на разъяснения Минэкономразвития России.

«Северные и районные коэффициенты надбавок в республике Коми останутся. Будут выплачиваться также, как и раньше», — отреагировал глава региона Владимир Уйба.

В модернизированный перечень полностью включены такие регионы как Камчатский край, Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округы. Что до территорий (территориально не находятся на Крайнем Севере, но приравнены к нему по условиям проживания), то туда вошли отдельные части республик Алтай, Коми, Бурятия, Карелия, Тыва, Ханты-Мансийского автономного округ, Амурской, Архангельской, Томской, Тюменской, Сахалинской, Иркутской областей, Приморского, Красноярского, Хабаровского и Пермского краев.