В кабмине детализируют указ Путина по отдельным районам Крайнего Севера

Владимир Путин снял с части территорий пяти российских регионов статус, приравнивающий их к Крайнему Северу. В Кремле пообещали уточнить суть нового указа президента, предварительно назвав изменения техническими. Эксперты, в свою очередь, не исключают частичную отмену льгот для северян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин 15 ноября отменил ряд указов 1992-1996 годов, подписанных президентом Борисом Ельциным. Отмененные указы касались статуса отдельных районов республик Карелия, Бурятия и Коми, Пермского края, Ненецкого автономного округа.

В соответствии с новым указом, обнародованным на портале правовой информации, большинство муниципалитетов Карелии, например, теперь не считается территорией, приравненной к Крайнему Северу.

Лишились «северного статуса» и приравненного к нему и ряд других территорий, обозначенных в указе Путина. В силу он вступит с 1 января 2022 года.

Детали сообщат позднее

По оценкам Росстата на начало 2020 года, на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, проживало около 9,8 млн человек. Не менее 6 млн из них — трудоспособное население. Указ президента вызвал резонанс, поскольку затрагивает ряд льгот, полагающихся тем, кто живет «на северах».

Эта система льгот начала действовать с конца 20-х годов прошлого века, потом получила развитие в 60-годах и 90-х, пояснила «Газете.Ru» директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. С утратой этого статуса, по идее, автоматически утрачиваются и льготы.

Сейчас на Крайнем Севере и на приравненных к ним территориям действуют надбавки к зарплате, соцпособиям, стипендиям. Жителям этих регионов полагается дополнительный отпуск – от 8 до 24 календарных дней, компенсация расходов на проезд до места отдыха. Кроме того, на пенсию жители этих регионов имеют право выходить на пять лет раньше.

Что будет с этими льготами, пока не понятно. В Кремле пообещали уточнить подробности указа главы государства. «Если я не ошибаюсь, все-таки это технический момент. Я разберусь с этим», — сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов попытался успокоить жителей. «После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заявил он.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» пояснили, что сейчас готовится постановление правительства, детализирующее указ президента. Было много нормативно-правовых федеральных актов, касающихся статуса территорий и полагающихся их жителям льгот, сейчас их обновили и актуализировали. Проект постановления правительства согласован с заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, заверили в Минэкономразвития.

У экспертов, впрочем, есть сомнения по поводу сохранения «северных надбавок» для всех жителей преобразующихся территорий. В одной только арктической зоне проживает 2,2 млн человек. Ильина говорит, что льготы появились, когда СССР активно осваивал Арктику. Чтобы обеспечить туда приток людей, были приняты мощные стимулирующие меры, льготы, надбавки. Список льгот и самих льготных территорий постоянно расширялся, преференции дополнялись и уточнялись.

«Считается, что ельцинский указ был не совсем правомочен. Список льготных территорий так разросся, что чуть ли не больше половины территории России – это теперь все районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории», — говорит Ильина.

В разных зонах

Она поясняет, что никто линий карандашом по карте не проводил, тут Крайний Север, а тут Арктика, такого не было. Но нередко происходила путаница, когда одна часть региона оказывалась в разных зонах. «Местные власти говорили, что они не могут разделять людей, лишать кого-то льгот», — объясняет Ильина.

Были порой действительно абсурдные ситуации, когда из двух поселений одно попадало в Арктическую зону и там было много жителей, а в соседней деревне — через 10 км – никто не хотел жить, потому что там не было надбавок и льгот. Поэтому решали приравнивать к зонам целые муниципальные образования и даже регионы. По этой причине ситуация с зонами давно нуждалась в уточнении, отмечет эксперт.

Как пояснила Ильина между льготами, которые действуют с советских времен и которые в течение последних лет вводятся властями для работающих в Арктике, есть разница.

Льготы, установленные для Крайнего Севера, были направлены на граждан — для компенсаций тяжелых условий жизни. Все, кто живет на территории Крайнего Севера и приравненных к ним территориях имеют право на льготы, автоматически. «Эти все надбавки — большая нагрузка на бюджет. И в то же время такой подход к льготам никак не стимулирует работу на Крайнем Севере. Эти льготы чересчур щедры», — считает Ильина.

А льготы, которые введены для развития Арктики, аккумулируются вокруг бизнеса, вокруг компаний, работающих там, реализующих инвестиционные проекты в зоне вечной мерзлоты. В этом отличие.

В итоге власти решили привести разные виды льгот в соответствие друг другу, поясняет эксперт Ильина. Как на практике это будет реализовано, пока не понятно, признает она.

Пенсии точно не тронут

Несколько раз правительство, еще предыдущего состава, готовило проект постановления, чтобы уточнить статус всех этих зон, но до реализации дело не доходило. Сейчас, после указа президента, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Скорее всего, будут так: работникам бюджетной сферы оставят все, как есть. А работникам в частном секторе преференции, доплаты должен будет предоставлять работодатель. Ответственность за льготы надо перекладывать на компании», — считает Ильина.

При этом пенсионное законодательство защищает работников, для них льгота по более раннему выходу на пенсию, действующим прибавкам к зарплате и, соответственно, размеру пенсии несомненно останется, полагает эксперт. В противном случае отток населения из неблагоприятных для проживания регионов усилится.

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Вера Сморчкова также считает, что сейчас идет упорядочение официальных документов, принятых еще во времена Советского Союза.

«К примеру, сегодня не существует Коми-Пермяцкого автономного округа, а есть Пермский край, в который входит этот бывший АО. То же касается и других территорий, которые были отнесены к районам Крайнего Севера еще постановлением Совета министров СССР от 1983 года, и чьи границы менялись в ходе муниципальной реформы, продолжавшейся следующие годы», — говорит эксперт.

По мнению Сморчковой, причин опасаться, что жители северных районов утратят положенные им льготы и компенсации, нет.

«Об этом даже речи не идет. Можно предположить, что соответствующие решения будут приниматься пакетом, просто на сегодняшний день опубликовали лишь первую часть документов», — заключает Сморчкова.

Главный научный сотрудник Института проблем регионально экономики РАН Николай Межевич считает отличной идею обновить законодательство о статусе окраинных районов страны.

«Но как обычно в России бывает, возникла проблема с реализацией хорошего начинания. Вместо того, чтобы широко обсудить это с обществом, с руководителями регионов, с гражданами, вместо того, чтобы объяснить людям, что никто ничего у них отнимать не собирается, заявляют о принятии важного решения, не подготовив людей», — говорит Межевич.

По словам эксперта, волна горячего обсуждения этой темы в обществе «говорит лишь о проблемах непродуманного государственного пиара».

Теперь власти, в том числе региональные, начинают это как-то объяснять. Об этом свидетельствует заявление главы Карелии о том, что льготы все же сохранятся. «Сокращение льгот на Крайнем Севере, если это произойдет, ударит по грандиозным планам по освоению Арктики», — заключает Межевич.