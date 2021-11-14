Даремский университет набрал слушателей курса для студентов, вовлеченных в секс-индустрию

Министр высшего и дополнительного образования Великобритании осудила действия одного из университетов, организовавшего специальный курс для студентов, вовлеченных в секс-индустрию. Учебное заведение настаивает, что суть тренинга состояла в обеспечении безопасности и оказании поддержки уязвимой группе учащихся, однако некоторые политики уличили вуз в поощрении работы в секс-бизнесе.

В образовательном секторе Великобритании возник раскол из-за действий одного из учебных заведений. Один из самых престижных вузов Северо-Востока страны — Университет Дарема — предложил своим студентам, вовлеченным в секс-индустрию, тренинги, которые, как говорилось, направлены на обеспечение безопасности этой группы обучающихся.

Инициативу раскритиковала министр высшего и дополнительного образования правительства Мишель Донелан. По ее мнению, университет тем самым «узаконивает опасную отрасль, которая процветает на эксплуатации женщин». Любое высшее заведение, предпринимая такие шаги, не выполняет свой долг по защите студентов, считает она.

«Это правильно, что женщинам, которые подвергаются эксплуатации, оказывается жизненно важная поддержка. Однако этот курс направлен на то, чтобы нормализовать секс-продажи, которым нет места в наших университетах. Мы знаем, что этот сектор может быть ориентирован на молодых женщин и студентов и заманивать их в ловушку», — пояснила Донелан, напомнив, что в прошлом году правительство выделило учебным заведениям £85 млн на оказание поддержки учащимся, оказавшимся в трудной ситуации.

Комментарий министра последовал после того, как на прошлой неделе стало известно, что Даремский университет пригласил своих студентов и сотрудников принять участие в семинаре первого и второго уровней для взрослых людей, вовлеченных в секс-бизнес, который включает в себя в том числе онлайн-деятельность. В электронном письме говорилось, что «секс-работники не должны сталкиваться с какими-либо препятствиями при получении доступа к поддержке, которая является хорошо информированной и свободной от предубеждений».

В заявлении университета говорилось, что решение об организации тренингов было принято на основании многолетних запросов «небольшого числа заинтересованных студентов».

Сессию разработали и вели эксперты, специализирующиеся на поддержке тех, кто занимается секс-работой. О целесообразности курса были проведены консультации с представителями студентов, членами оперативной группы по борьбе с сексуальными проступками и насилием, отделом по вопросам равенства, разнообразия и интеграции, службой консультирования и психического здоровья и представителями служб безопасности университета.

«Даремский университет — безопасное место для жизни, работы и учебы, но мы полны решимости сделать его еще более безопасным. Мы стремимся к тому, чтобы студенты, которые могут оказаться уязвимыми или находящимися в группе риска, были защищены и имели доступ к поддержке, на которую они имеют право», — сказано в релизе пресс-службы вуза.

Университет вместе с этим отмечал, что никаким образом не поощряет работу в секс-бизнесе. Целью тренинга было показать уязвимой группе учащихся, что любой пострадавший имеет право обратиться за помощью и будет чувствовать себя комфортно, прося об этом. Иные толкования курса заведение отрицает и отказалось приносить извинения.

Позицию Даремского университета, вопреки негативной оценке министра Донелан, поддержала член парламента города Дарем от лейбористской партии Мэри Фой. Она выступила с заявлением, раскритиковав позицию Донелан и газету The Times, в которой была опубликована история с комментарием министра.

«Это решение было принято не по прихоти или для продвижения секс-работы. Безопасность и благополучие студентов в Дареме имеют первостепенное значение, и я призываю министра пересмотреть ее комментарии. После контакта с проректором, директором по развитию и союзом студентов Дарема я предлагаю свою поддержку университету», — сообщила Фой.

При этом еще один член парламента от лейбористской партии Дайана Эбботт, наоборот, выразила недоумение новым курсом.

«Ужасно, что Даремский университет предлагает обучение студентам, которые хотят работать на полставки секс-работниками. Секс-работа унизительна, опасна и эксплуатирует», — написала она в своем Twitter.

Секс-услуги в Великобритании легальны, однако ряд действий, связанных с этой индустрией, регулируется законом. К ним относятся вымогательство, насильственное принуждение к проституции и пользование услугами этих лиц, владение или управление борделем, сутенерство, сводничество, домогательства в общественных местах и прочее. Секс с работником, который был подвергнут насилию, несет ответственность и для клиента, при этом не учитывается, знал он или нет, что человека принуждали к этой деятельности третьи лица.

Также незаконно платить за секс-услуги лицам младше 18 лет, хотя формально возраст согласия в Великобритании составляет 16 лет.

По информации StreetLIGHT.UK, в занятие проституцией в Великобритании вовлечены около 105 тыс. человек. Подавляющее большинство из них — женщины.