«Идеальные партнеры»: почему молодежь выбирает виртуальный секс

Почти половина молодых одиноких американцев не вступали в половую связь с начала пандемии коронавируса. При этом, две трети респондентов планируют в дальнейшем придерживаться виртуального секса, сообщает The Guardian со ссылкой на данные опроса OnePoll для сайта знакомств Plenty of Fish.

Интересно, что такое положение дел не вызывает у них тревогу, напротив 45% молодежи считают себя более умелыми в виртуальном сексе, чем при привычной близости, при этом из них 54% — это мужчины.

Дело в том, что для многих это более удобный вариант: не нужно тратить много времени и средств на условную дорогу.

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Вдобавок, 57% опрошенных считают, что виртуальный секс — отличный вариант, если речь идет о случайной связи, которая, по их мнению, должна остаться в предковидном прошлом.

Результаты опроса лишь подтверждают утверждение, что после пандемии интерес людей к индустрии sex-tech усилится, так как они начнут отдавать предпочтение виртуальной жизни, нежели реальной.

Тем более современные технологии уже позволяют многое: не только видеть и слышать партнера, но и чувствовать его запах и ощущать прикосновения.

В начале 2021 года основательница sex-tech-компании Raspberry Dream Labs Ангелина Александрович предрекла киберсекс-революцию.

«Благодаря COVID-19, многие люди поняли, что технологии виртуальной реальности можно использовать в более расширенных и увлекательных форматах. Время для этого уже пришло», — заявила бизнесвумен.

Она уверена в том, что после пандемии люди будут попросту бояться видеться вживую с другими людьми.

По словам руководителя отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольги Бакшутовой, в виртуальном мире люди могут позиционировать себя так, как хотят, и создавать этими инструментами свое позиционирование и образ, который им нужен.

Кроме того, в онлайн-мире в основном люди взаимодействуют с проекциями на других людей: интерпретировать мимику, жесты и даже речь в онлайне сложнее, чем в оффлайне.

«Невозможно в офлайне считывать все вербальные и невербальные послания, и от этого у нас гораздо большее поле для интерпретации — а интерпретируют люди зачастую так, как им хочется.

Таким образом, в онлайне мы получаем «идеального» партнера, с которым можно вести себя достаточно свободно. Конечно, наш мозг склонен упрощать, выбирать самый простой способ действия, и такой формат логично выбирается им как оптимальный», — считает эксперт.

Однако, по ее словам, таким образом люди могут разучиться строить социальные связи и поддерживать нормальную, здоровую коммуникацию с другими людьми. Кроме того, если человек встретит своего онлайн-партера в живую, у него может случится диссонанс: ожидаемый образ, который можно было видеть в интернете, просто не окажется реальностью, что может привести к разочарованию.