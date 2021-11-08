Родители отправленных на удаленку школьников пожаловались на качество образования

В Екатеринбурге школьников с 5 по 11 класс перевели на дистанционное обучение из-за тяжелой эпидситуации. Родители оказались не согласны с этим решением и организовали митинг около местной администрации, требуя отменить удаленку, рассказала «Газете.Ru» одна из активисток. Дистанционным форматом обучения недовольны и родители из Курской, Челябинской и других областей. Эксперт в области образования отмечает, что удаленка снижает мотивацию детей к обучению.

«Родителей должны спрашивать»

Родители школьников из Екатеринбурга потребовали отменить дистанционное обучение, которое с 8 ноября ввели в школах Свердловской области. Утром в понедельник они собрались с протестом у входа в администрацию города. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из активисток Светлана.

«Мы обратились к нашим местным активистам, союзу родителей «Вместе», и они помогли нам составить обращение и в принципе все документы, петиции и так далее. Было написано заявление на имя начальника департамента образования Константина Шевченко и главы города Алексея Орлова с требованием отмены удаленки», — пояснила она.

Активисты пытаются доказать администрации Екатеринбурга, что их решение незаконно — прежде чем переводить школы на удаленку, следует в первую очередь узнать позицию родителей.

«Конечно, когда такая толпа пришла к зданию гордумы, сотрудники администрации засуетились. Пытались доказать, что вся эта история с дистантом законная и нам не о чем переживать. Но они нарушают закон и противоречат позиции нашего министра образования, который прямо сказал, что родителей должны спрашивать, готовы ли они к такому формату.

«У меня сын в пятом, а дочь в шестом и вот как мне организовать им дистант? С учетом того, что я с супругом работаю. Мы требуем, чтобы нам показали цифры заболеваемости среди дней и вернули нормальный формат обучения», — заключила екатеринбурженка.

«Должны разбираться в теме самостоятельно»

В аналогичную ситуацию попали жители Челябинской области — детей всех классов временно перевели на дистант до 12 ноября, поделилась с «Газетой.Ru» жительница города Миасса Диана.

«Обучение при этом происходит таким образом: преподаватель 8 ноября скинула материал, который второклассники должны изучать и разбирать самостоятельно, а проделанную работу скидывать ей в виде фотоотчета. Лично я понимаю под словом дистанционно — онлайн-режим, а не сами по себе», — сообщила она.

Дистант ввели и в школах Курской области. У Алины из Курска семилетний сын в сентябре пошел в первый класс. Проучиться очно он успел всего два месяца — с 8 ноября школу перевели на дистанционный формат обучения.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», учеба у ее сына строится следующим образом: учитель высылает ссылку на видео с YouTube по теме в беседу во «ВКонтакте», затем ученик должен выполнить задание и прислать фотоотчет педагогу.

«В промежутках между занятиями, ребенок должен отправлять учителю фото себя за учебой или выполненных заданий.

Есть родители, которые находятся в декрете. Да мама дома, но у нее на руках кроме первоклассника годовалый ребенок, который постоянно требует внимания, а у кого-то есть еще школьники. И мама на разрыв, она не знает, за кем ей смотреть и кому помогать, как делить свой телефон между детьми, ведь задания должны быть сделаны, а онлайн-урок просмотрен», — посетовала Алина.

По ее словам, некоторым родителям приходится самим уходить на удаленку или вовсе увольняться.

«Дети наши в возрасте 6-7 лет находиться дома одни без присмотра не могут, у кого-то есть бабушки или дедушки. Часть родителей вынуждены ходить на работу, за детьми присматривает кто-то из старших детей, причем тоже школьников. Кому-то приходится не ходить на работу. Например, я работаю удаленно, поэтому у меня весь день на разрыв. Мне нужно работать и параллельно выполнять функции учителя математики, письма, чтения, рисования, музыки и физкультуры, а еще делить с ребенком ноутбук», — заключила она.

«Произошло серьезное отвлечение и демотивация к учебе»

По словам профессора НИУ ВШЭ, эксперта в области образования Ирины Абанкиной, удаленным форматом обучения недовольны более 70% школьников.

«Несомненно дети сами высказывают неудовлетворенность дистантом, в первую очередь, из-за отсутствия мотивации, которая напрямую связана с очными встречами с одноклассниками и учителями. Около 70% детей испытывают сложности при дистанционном обучении, а остальные, те, которые требуют индивидуального подхода, вундеркинды или с ограниченными возможностями, относятся позитивно», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Отмечается психологическая усталость детей от дистанта, но не снижения качества образования, подчеркнула Абанкина.

«ОГЭ и ЕГЭ показали, что уровень образования не снизился, но отчасти это заслуга прошедших очных лет обучения.

Несмотря на это учителя, и сами школьники отмечают, что произошло серьезное отвлечение и демотивация к учебе — были освоены технологии переписывания, копирования друг у друга. Как только нужно включиться в работу, появляются отговорки, что связь плохо работает или еще что-то», — пояснила она.

По ее словам, многие школы не могут организовать очный процесс обучения, соблюдая все жесткие предписания Роспотребнадзора. В частности это касается разработки гибкого расписания, снижения количества учеников в классе, соцдистанции.

«Кроме того, часть школ перегружена, особенно это чувствуется на юге России, где большие миграционные потоки. В итоге они не могут обеспечить нужную дистанцию, гибкость расписания, которое бы уменьшало число контактов среди детей. Поэтому во главу угла ставится не качество образования, а безопасность детей. Нужен компромисс. Школы не в состоянии выполнить все эти требования, им же ничего не предоставили. Ни дополнительных помещений, ни возможности увеличения числа педагогов, чтобы разделить классы», — заключила эксперт.

В России завершился период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который был объявлен на фоне сложной эпидемической ситуации из-за коронавируса. В большей части регионов школьники вернулись к очному обучению, однако некоторые регионы на ближайшую неделю ввели дистанционный формат.

Среди них: Ивановская, Свердловская, Тюменская, Калининградская области, Забайкальский и Ставропольский края, Северная Осетия (очно только 1-4 классы), Курганская, Курская области (очно только 9-11 классы), Оренбургская, Самарская области, Республика Алтай (очно только 1-4 и 9-11 классы), Челябинская область (полный дистант).