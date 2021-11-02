Задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего замначальника ГУЭБ МВД РФ Алексея Новосельцева. Предположительно расправу над отставным полковником совершил 60-летний уроженец Московской области, который вовремя не смог отдать большой денежный долг дочери Новосельцева. На допросе мужчина подтвердил свой мотив.

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева. По последней информации, правоохранители установили личность и задержали предполагаемого преступника.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в подмосковном Королеве. Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что им является житель Подольска 1961 года рождения, приходящийся знакомым дочери убитого.

По версии следствия, подозреваемый взял в долг крупную сумму денег — более 6 млн рублей — у дочери Новосельцева и не сумел их вернуть. Задержанный в ходе следственных действий дал признательные показания и подтвердил, что мотивом преступления стал денежный долг.

Об этом также говорится в официальном релизе , опубликованном на официальном сайте ГСУ СК по Москве. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.

Telegram-каналу «112» стали известны некоторые подробности и личность возможного преступника. Им оказался 60-летний Сергей Егоров. Он не сумел вовремя вернуть долг женщине, а та заявила, что у ее отца «есть связи» и у должника могут начаться проблемы. Егоров испугался, что и стало поводом к устранению Новосельцева.

О смерти 68-летнего Новосельцева стало известно 25 октября. Он был найден убитым в помещении бани на своем частном участке садового товарищества «Родник-1» в поселке Десеновское в Новой Москве. Тело, пролежавшее на участке около двух суток, обнаружила его дочь, рядом находился пустой кошелек. На трупе присутствовали признаки насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений в области шеи и туловища, от которых замначальника ГУЭБ МВД РФ и скончался. У ветерана МВД было перерезано горло, сообщили позднее СМИ.

Соседка бывшего следователя тогда рассказала РЕН ТВ, что вдоль гаража Новосельцева в течение некоторого времени до его приезда ходил неизвестный мужчина. Женщина пояснила, что Новосельцев обычно ужинал в доме дочери и общался там с внуками, после чего возвращался к себе. Свидетельница предположила, что преступник поджидал его возле дома. Известно, что после последнего визита Новосельцева к родственникам долгое время никто не мог ему дозвониться, и 25 октября дочь пришла к нему и нашла тело.

Новосельцев известен тем, что расследовал ряд громких дел. В частности, заказное убийство политического деятеля и тогдашнего губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, расправа над которым была совершена в октябре 2002 года на Новом Арбате. Впоследствии убийцы Цветкова были найдены и приговорены к тюремным срокам.

Новосельцев после отставки в 2017 году вышел на пенсию в звании полковника.