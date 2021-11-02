Задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева. По последней информации, правоохранители установили личность и задержали предполагаемого преступника.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в подмосковном Королеве. Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что им является житель Подольска 1961 года рождения, приходящийся знакомым дочери убитого.
По версии следствия, подозреваемый взял в долг крупную сумму денег — более 6 млн рублей — у дочери Новосельцева и не сумел их вернуть. Задержанный в ходе следственных действий дал признательные показания и подтвердил, что мотивом преступления стал денежный долг.
Об этом также говорится в официальном релизе , опубликованном на официальном сайте ГСУ СК по Москве. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.
Telegram-каналу «112» стали известны некоторые подробности и личность возможного преступника. Им оказался 60-летний Сергей Егоров. Он не сумел вовремя вернуть долг женщине, а та заявила, что у ее отца «есть связи» и у должника могут начаться проблемы. Егоров испугался, что и стало поводом к устранению Новосельцева.
О смерти 68-летнего Новосельцева стало известно 25 октября. Он был найден убитым в помещении бани на своем частном участке садового товарищества «Родник-1» в поселке Десеновское в Новой Москве. Тело, пролежавшее на участке около двух суток, обнаружила его дочь, рядом находился пустой кошелек. На трупе присутствовали признаки насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений в области шеи и туловища, от которых замначальника ГУЭБ МВД РФ и скончался. У ветерана МВД было перерезано горло, сообщили позднее СМИ.
Соседка бывшего следователя тогда рассказала РЕН ТВ, что вдоль гаража Новосельцева в течение некоторого времени до его приезда ходил неизвестный мужчина. Женщина пояснила, что Новосельцев обычно ужинал в доме дочери и общался там с внуками, после чего возвращался к себе. Свидетельница предположила, что преступник поджидал его возле дома. Известно, что после последнего визита Новосельцева к родственникам долгое время никто не мог ему дозвониться, и 25 октября дочь пришла к нему и нашла тело.
Новосельцев известен тем, что расследовал ряд громких дел. В частности, заказное убийство политического деятеля и тогдашнего губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, расправа над которым была совершена в октябре 2002 года на Новом Арбате. Впоследствии убийцы Цветкова были найдены и приговорены к тюремным срокам.
Новосельцев после отставки в 2017 году вышел на пенсию в звании полковника.