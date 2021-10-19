Домашний режим для пожилых людей в Москве будет введен в облегченном формате

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых антиковидных мер. До конца февраля 2022 года москвичи из групп риска должны соблюдать «щадящий» домашний режим. На вакцинированных и переболевших граждан эта мера не распространяется. Кроме того, на дистанционный режим работы должны быть переведены не менее 30% сотрудников, а не менее 80% сотрудников сферы услуг должны быть вакцинированы до 1 января 2022 года.

Сергей Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за роста числа заражения коронавирусом в городе. Они в основном коснутся сферы услуг и граждан старшего возраста.

Мэр Москвы отметил, что между ростом заболеваемости в прошлом году и этом есть существенная разница.

«Благодаря массовой вакцинации мы создали значительную прослойку людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста, а городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи», — отметил он в сообщении на своем сайте.

Однако с другой стороны, как отметил Собянин, нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в 2020 году.

«Самое тревожное — это ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло.

Из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек — чуть больше трети», — приводит данные мэр.

По этой причине 60% пациентов коронавирусных стационаров сейчас составляют москвичи в возрасте 60+, а почти 80% на аппаратах ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших доля пожилых составляет 86% и, как правило, у них отсутствует прививка.

В связи с этим Сергей Собянин принимает ряд мер для защиты старшего поколения и других уязвимых категорий граждан.

— с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются, а работающие граждане вправе оформить больничный. Отмечается, что от домашнего режима освобождаются переболевшие или вакцинированные москвичи в течение последних шести месяцев.

— с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех работников старше 60 лет с хроническими заболеваниями, исключая тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Данные требования не распространяется на вакцинированных или переболевших, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

— в соответствии с решением главного санитарного врача столицы принято решение об увеличении количества вакцинированных сотрудников предприятий сферы услуг до 80% в срок до 1 января 2022 года, а вакцинацию первым компонентом необходимо провести не позднее 1 декабря текущего года.

Отдельно Сергей Собянин обратился к людям старшего возраста с призывом сделать прививку от коронавируса.

«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — написал он.

Напомним, что за последние сутки в столице выявлено 5 700 новых случаев COVID-19, скончались 73 пациента.