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Общество

Острая фаза: почему пока не допрашивают подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Предполагаемую убийцу девочки под Вологдой поймали в поезде на Мурманск

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СУ СК России по Вологодской области
Оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. Тело пропавшей девочки нашли через два дня после ее исчезновения – в квартире подозреваемой. По данным МВД, женщина является душевнобольной.

Подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы в Вологде Ульяну Ланскую нашли в поезде Санкт-Петербург – Мурманск. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

«Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург — Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд, и где села на него, с какой целью», — заявил он.

По словам источника, женщина отравилась неизвестными таблетками – поездная бригада после этого сняла ее с поезда и вызвала скорую помощь.

Источник РИА «Новости» в свою очередь заявил, что подозреваемую должны повезти на допрос из Карелии. Однако пока что состояние здоровья задержанной вряд ли позволит следователям допросить ее.

«Женщина находится в остром психическом состоянии. Скорее всего, стабилизировать его будут уже в стационаре в Вологде», — сказал собеседник агентства. Сейчас подозреваемая находится в медицинском учреждении в Беломорске, передают правоохранители.

16 октября жительница Вологды – 40-летняя женщина с психическим заболеванием – встретила на улице девочку девяти лет. Она «вошла в доверие ребенка», передавали местные СМИ, и привела ее в свою квартиру, где и убила ее.

Тело девочки нашли 18 октября во время обыска в квартире подозреваемой. Дверь в комнату вскрывали с помощью сотрудников МЧС, сообщили в Следственном комитете.

Выйти на след подозреваемой полиции помогла другая девочка, которая тоже пришла в тот день в квартиру к встреченной на улице женщине. Однако та отпустила ее.
Мать еще одной вологодской школьницы Виктория рассказала РЕН ТВ, как за ее дочерью пыталась увязаться подозреваемая Ланская.

Ее дочь увидела в Сети фотографии подозреваемой и рассказала, что эта женщина подходила к ней. «То есть она у нас тут ходила по всем районам штурмовала», — сказала вологжанка.

Ланская, по словам матери, спросила девочку, в каком классе она учится, но та ей ничего не ответила и пошла дальше. Ее спасло также то, что рядом оказался сосед — школьница вместе с ним дошла до своего дома.

Подозреваемую в убийстве Ульяну Ланскую ранее лишили родительских прав в отношении двух ее детей. Погибшая девочка была при этом сама из неблагополучной семьи, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. Ранее из ее семьи органы опеки изъяли брата.

«Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики.
Ребенка не вернуть, но обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без внимания и контроля. Закончилось лето, сейчас быстро темнеет. Ограничьте время вечерних прогулок, найдите возможность встречать ребенка после занятий. Составьте разговор с детьми о мерах безопасности, чтобы они были осторожны и не вступали в контакт с незнакомыми людьми», — заявила Смирнова.

Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности действий должностных лиц органов системы профилактики после убийства девятилетней девочки в Вологде.

Следствие пришло к выводу, что чиновники не выявили опасное положение ребенка в семье. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери погибшей, «которая должного внимания своему ребенку не уделяла».

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