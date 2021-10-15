Офтальмолог призвала больных коронавирусом следить за остротой зрения

Коронавирус может крайне негативно влиять на зрение, выяснили немецкие ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка. SARS-CoV-2 способен вызывать тромбозы сосудов сетчатки, конъюнктивит, атрофию нервов глаза, а также приводить к частичной или полной слепоте, рассказали «Газете.Ru» офтальмологи. Они дали советы, как больным ковидом избежать негативных последствий.

Коронавирус может не только спровоцировать глазные заболевания, но и вызвать полную слепоту. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейроофтальмолог Наталья Ворошилова.

«Коронавирус вызывает поражение ганглиозных клеток сетчатки и пигментного эпителия. Это важные структуры в составе сетчатки. Она состоит из 10 слоев и каждый из них имеет критически важное значение. Ганглиозный слой и пигментный эпителий участвуют в восприятии зрительного импульса и передаче его дальше в кору зрительного анализатора.

Наиболее частыми причинами того, что после коронавируса снижается зрение, являются тромбозы сосудов сетчатки. Они могут привести к атрофии нервов глаза, выпадению полей зрения и слепоте», — пояснила специалист.

С ней согласна врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. По ее словам, глаза являются «входными воротами» для коронавируса.

«SARS-CoV-2 проникает через глазную поверхность и инфицирует организм в целом — таким образом заболевают 5-7% людей. Само по себе протекание коронавирусной инфекции сопровождается изменениями в свертывающей системе и нередко приводит к сосудистым катастрофам внутри глаза: появляются тромбозы, ишемические состояния, нарушается кровообращение внутри глаза, и это может стать причиной частичной или полной слепоты», — добавила медик в беседе с «Газетой.Ru».

К общей симптоматике COVID-19 может добавиться вирусный конъюнктивит, сухой синдром либо усугубиться хроническое заболевание глаз.

«У меня были пациенты, у которых после коронавируса обострились хронические заболевания глаз. Например, обострился герпетический кератит (инфицирование роговицы вирусом простого герпеса. — «Газета.Ru»)», — отметила Ворошилова.

«Часто ко мне обращаются пациенты, у которых была начальная форма катаракты, и заболевание усугубилось в результате инфицирования коронавирусом», — добавила Шилова.

Врач-офтальмолог Наталья Иванковская в свою очередь добавила, что частым офтальмологическим проявлением COVID-19 является и блефарит, который вызывает воспаление краев век.

«Из-за коронавируса начинается воспаление, а почти любое воспаление приводит к ухудшению зрения. Так происходит по разным причинам. Например, инфекция может вызвать отечность, изменение структуры слезной жидкости и спазм глазных мышц», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

В группе риска те люди, у которых изначально имелись проблемы с глазами, в частности сильная близорукость, подчеркнула Ворошилова.

«Близорукость ниже шести диоптрий — у таких пациентов высокий риск появления дистрофии сетчатки и глаукомы (заболевание, при котором повреждается зрительный нерв и разрушаются зрительные функции. — «Газета.Ru»). Также из-за коронавируса в опасности люди с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД, заболевание, которое приводит к снижению остроты зрения за счет поражения центрального отдела сетчатки глаза. — «Газета.Ru»)», — отметила офтальмолог.

Чтобы защитить глаза уже заболевшим COVID-19 людям необходимо периодически проверять свое зрение — смотреть вдаль по отдельности каждым глазом, чтобы можно было определить, есть ли снижение остроты на одном из глаз.

«В случае, если во время коронавируса был конъюнктивит, то следует на протяжении длительного времени применять искусственную слезу, для смачивания глаз. Если вы знаете, что страдаете ВМД, то в обязательном порядке нужно посетить своего лечащего врача и провести контрольные исследования», — пояснила Ворошилова.

Для людей со здоровыми глазами медик порекомендовала на карантине не проводить свободное время только за компьютером или телефоном.

«Следует давать глазам отдыхать, поскольку может возникнуть компьютерный зрительный синдром, который сопровождается временным ухудшением зрения. Стоит делать перерывы каждые четыре часа», — заключила специалист.

Ранее немецкие ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма выяснили, что коронавирус может крайне негативно влиять на зрение. Результаты исследования опубликованы в онлайн-архиве bioRxiv.

Ученые подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию коронавируса. После этого они некоторое время наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Исследователи заключили, что вирус SARS-CoV-2, возможно, инфицирует и реплицируется в фоторецепторах и ганглиозных клетках — нейронах — сетчатки, таким образом нарушая проведение импульса из сетчатки в ЦНС.

Они также отметили, что инфицирование SARS-CoV-2 органоидов сетчатки вызывает всплеск интерлейкина 33 — цитокина (информационной молекулы), связанного с острым заболеванием COVID-19 и возможной дегенерацией сетчатки. Специалисты предполагают, что повышенная экспрессия цитокинов — следствие иммунного ответа организма на заражение коронавирусом.