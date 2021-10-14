Чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнут летать без ограничений

После ноябрьских праздников Россия снимет ограничения на авиаперелеты и возобновит сообщение сразу с несколькими странами. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Какие страны открываются заново

С 9 ноября самолеты из России начнут летать на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд и Швецию. В столицу Багам Нассау из Москвы будут летать два рейса в неделю. В Иран из столицы можно будет попасть трижды в неделю, еще один рейс будет вылетать из Сочи.

В Нидерланды из России можно будет попасть из целого ряда городов в общей сложностью на 19 рейсах в неделю. Из Москвы самолеты в Амстердам будут летать семь раз, еще дважды из российской столицы в Эйндховен. Рейсы Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Сочи — Амстердам, Калининград — Амстердам и Екатеринбург — Амстердам также будут совершаться дважды в неделю.

А вот в Норвегию и Швецию попасть напрямую можно будет только из Санкт-Петербурга. По два раза в неделю начнут летать самолеты в Осло, Берген, Стокгольм и Гетеборг. Авиасообщение с Оманом возобновиться с частотой два рейса в неделю, со Словенией — трижды. Зато в Тунис самолеты из российской столицы станут летать семь раз в неделю, из Санкт-Петербурга — дважды. Кроме того, авиасообщение с Тунисом может открыться и из других международных аэропортов два раза в неделю.

Таиланд будет открыт для россиян с учетом санитарных требований азиатской страны: к полетам допустят только привитых от коронавируса граждан. Из Москвы рейсы в Бангкок и Пхукет станут летать дважды в неделю, из других аэропортов России, которые сейчас работают на международное сообщение — один раз.

На полеты в какие страны снимут ограничения

В этот же день — 9 ноября — авиаперелеты в четыре страны станут доступны для россиян без ограничений.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Речь идет о полном восстановлении числа авиарейсов — оно станет таким же, как и до пандемии COVID-19. При этом популярные зимние «горнолыжные» направления — Финляндия, Австрия, Швейцария — для многих российских туристов так и остаются закрытыми. В частности, Финляндия вообще не пускает россиян с туристическими визами, въезд доступен только обладателям вида на жительство. Австрия пока еще пускает российских туристов, но по прибытию нужно будет пройти как минимум пятидневный карантин.

В какие страны увеличат число рейсов

После ноябрьских праздников расширится авиасообщение с 12 странами: Францией, Германией, Испанией, Италией, Венгрией, Северной Македонией, Грецией, Албанией, Венесуэлой, Болгарией, Мальтой и Мальдивами.

Власти увеличивают число рейсов из Москвы в Париж и Ниццу с четырех до семи в неделю, еще один самолет будет летать из столицы в Лион. Еще по два рейса в неделю станут летать во французскую столицу из Самары, Казани, Краснодара, Калининграда, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Частота рейсов Москва — Франкфурт-на-Майне вырастет с 5 до 14 в неделю. Из Санкт-Петербурга в немецкий города будут летать самолеты не три раза в неделю, а семь. Из северной столицы России также можно будет дважды в день летать в Рим, Милан, Верону, Римини и на Мальту.

Авиасообщение с Испанией расширится за счет дополнительных трех рейсов из Жуковского в Барселону; с Грецией — за счет трех рейсов из Жуковского в Салоники. В албанскую Тирану количество полетов увеличили до трех из Москвы, до двух из Жуковского. Еще по одному рейсу будет осуществляться из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары.

В болгарский Бургас из Москвы можно будет попасть 11 раз в неделю. По одному самолету в Бургас, Софию и Варну будут летать из Жуковского. В Будапешт из Жуковского будут летать четыре раза в неделю, из Казани и Екатеринбурга — по три. Кроме того, в венгерский Дебрецен разрешат три рейса из Москвы и по одному в Скопье из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

На Мальдивы расширяется число рейсов из Петербурга, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска — теперь их будет четыре в неделю. Венесуэльское направление расширяется за счет пяти рейсов в неделю из Москвы и по одному — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как там с Египтом

С курортами Египта авиасообщение Россия возобновила еще в августе. В сентябре количество регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличили: из Москвы стало летать 25 самолетов в неделю вместо 15, а из регионов — по три вместо одного.

Теперь, как сообщили в оперативном штабе, все ограничения на рейсы в эти два курорта полностью будут сняты: с 9 ноября объем авиасообщения вернется к допандемийному, причем это коснется как регулярных рейсов, так и чартерных бортов.