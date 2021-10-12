Ректора «Шанинки» Зуева задержали по делу Раковой

Сергея Зуева — ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук — задержали во вторник. Его подозревают в мошенничестве на 21 млн руб. Это то самое уголовное дело, по которому проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Ранее фигурантом дела Раковой стала бывшая заместитель ректора Кристина Крючкова.

Утром 12 октября ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (также известной как «Шанинка») Сергея Зуева отвезли на допрос. Первым об этом сообщило ТАСС. С руководителем вуза проводили следственные действия по уголовному делу экс-замминистра просвещения России Марины Раковой.

«С ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение», — сообщил источник агентства.

До этого издание «Медуза» (внесено российским Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщило, что Зуева задержали по делу Раковой. В «Шанинке» эту информацию сначала отказались комментировать и лишь подчеркнули, что сотрудничают со следствием по данному уголовному производству.

Затем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердило, что Зуева задержали в в порядке ст. 91 УПК России до избрания меры пресечения. РБК со ссылкой на МВД сообщил, что ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу о хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования.

Сейчас Зуева уже допросили, следствие будет запрашивать меру пресечения для него в Тверском суде Москвы. О какой именно мере идет речь, не уточняется. В вузе после новых сведений заявили, что учебное учреждение продолжает работать в штатном режиме, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.

В конце сентября дома и на работе у Марины Раковой — после ухода с поста замминистра просвещения она занимала должность вице-президента Сбербанка — прошли обыски. Оперативники обнаружили следы экстренных сборов, а сама подозреваемая пропала. 6 октября она сама пришла в полицию — в этот же день Тверской районный суд Москвы арестовал гражданского мужа Раковой, гендиректора Фонда новых форм развития образования Артура Стеценко.

7 октября арестовали на два месяца и саму экс-замминистра, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере).

Следствие полагает, что в 2019 году, когда Ракова работала в Минпросвещения, она добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования на реализацию проекта «Учитель будущего». При этом бенефициаром фонда являлась она сама.

В ходе расследования были обнаружены свидетельства подделки документов по проекту, следствие предварительно пришло к выводу, что проект реализовали только на бумаге, а бюджетные средства — 50 млн руб. — были присвоены Раковой и другими фигурантами дела. Кроме того, экс-замминистра подозревают в том, что она фиктивно устроила своего гражданского мужа в Фонд новых форм развития образования, где он в период с 2017 по 2019 годы получил 9 млн руб. зарплаты, не появляясь фактически на работе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что в Кремле знают об уголовном деле против Раковой, ее задержании и аресте, а также задержании Зуева. «Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия», — заявил Песков.