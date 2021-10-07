Экс-замминистра просвещения Ракова арестована на два месяца

Бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова арестована на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», — указано в сообщении.

В суде уточнили, что Ракова арестована по делу о крупном мошенничестве.

«Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование», — дополнили в пресс-службе.

Ранее следствие потребовало арестовать экс-замминистра Марину Ракову.

6 октября стало известно, что экс-замминистра Марина Ракова была задержана. Как сообщалось ранее, она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По ее делу были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова.

Сама экс-замминистра свою вину не признает, утверждает, что от следствия не скрывалась.

Как заявили эксперты, дело Раковой связано с образовательной сферой.