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Общество

«Каждый год у нас в общежитии люди кончают жизнь самоубийством. Вот чтобы такого не было»

Студенты рассказали, как учеба в пандемию отразилась на их психике

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Студенты российских вузов столкнулись с психическими расстройствами из-за условий учебы в пандемию и стали чаще обращаться к психологам. Потребность «ходить в терапию» выросла и у преподавателей, рассказал «Газете.Ru» штатный психолог РГГУ. Столкнувшиеся с расстройствами из-за учебы в пандемию студенты рассказали, что травмировало их.

Почти три четверти студентов 13 крупнейших российских университетов, среди которых НИУ ВШЭ, МГПУ, РАНХиГС, ДВФУ, МИСиС, испытали психологический дискомфорт во время пандемии, около 20% из них столкнулись с депрессией, следует из результатов опроса Минобрнауки. В нем за три месяца приняли участие 36 тыс. студентов, 24 тыс. преподавателей и 800 родителей из разных регионов.

Диагноз – депрессия

«Когда началась пандемия и вся учеба ушла в онлайн, из-за недостатка информирования у меня усугубился уровень тревожности и подавленности. Изоляция, нехватка общения пагубно сказались. Мне было сложнее обучаться онлайн из-за невозможности видеться с преподавателем, поднять руку и обратить на себя внимание тем самым. На лекциях необходимо, перебивая других, говорить что-то в микрофон, требовать пространство для голоса. Это вызывало ощущение давления обстоятельств и дезориентированности», — рассказала «Газете.Ru» Дарья Морозова, студентка 1 курса магистратуры по специальности «Международные отношения» ДВФУ.

Ей тяжело было усидеть на одном месте шесть часов занятий подряд, а затем еще столько же, выполняя задания и удаленно работая. В начале пандемии она подрабатывала копирайтером и SMM-щиком. На тот момент она училась на третьем курсе бакалавриата и ей было важно сохранить материальный достаток.

Учиться, работать и общаться удаленно для девушки было морально невыносимо, губительно для психики. К частному специалисту Морозова обратилась в феврале 2021 года. Диагноз – депрессия.

«Сейчас на таблетках и в терапии. Однозначно считаю, что вузам нужны психологи. В университетах учатся тысячи людей, среди них есть клинические больные, есть те, кому нужна разовая помощь. Нужно дать специалиста, чтобы он им помог.

В университетской жизни много стресса. Каждый год у нас в общежитии люди кончают жизнь самоубийством. Вот чтобы такого не было. В ДВФУ такое регулярно происходит, как и везде», — сообщила Морозова.

Другая студентка ведущего дальневосточного вуза к началу пандемии уже полгода как проходила психотерапию и принимала лекарства. Самоизоляция ее проблемы усугубила.

«В реальной жизни встречалась и разговаривала лишь со своим психиатром раз в полторы недели. Видеть никого больше не могла, хотя и хотела», — поделилась студентка ДВФУ Анна Мотаева.

«Нас поначалу считали чокнутыми»

Штатные психологи есть во многих крупных вузах. Например, в НИЯУ МИФИ на факультете высшей математики и кибернетики есть кабинет психолога, открыт он также в МФТИ и других вузах, где повышенная нагрузка у студентов.

По словам главы психологической службы РГГУ Дениса Кондратьева, многие студенты столкнулись с эмоциональным выгоранием, преподаватели во время дистанта обращались к психологам из-за неуверенности в том, что смогут в онлайн-формате удержать внимание студентов

«Они переживали из-за отвлекающих факторов в квартире, семье, среди питомцев, которые могли ворваться в процесс онлайн-лекций.

Консультация у нас длится час и 50 минут. За 2019 год к нам обратились около 900 человек. В 2020 – уже 1300 в год, из них очных 680 встреч, дистанционно около 570. В этом году, судя по динамике, будет более 1500 обращений. Тренд на психпомощь растет и среди преподавателей, работников – уже около 40-50 обращений в год», — рассказал Кондратьев.

Рейтинг причин для обращений возглавляют страхи и тревожные состояния (23% случаев), эмоциональное выгорание – 15%, проблемы с самооценкой – 14%, трудности в общении и коммуникации – 10%, суицидальные мысли и нежелание жить – около 5%.

«До недавнего времени в РГГУ был еще и психолог-сексолог. Обращались и с проблемами интимного характера, это очень разные проблемы, наклонности, и если не работать с ними, студенты будут переживать, ментальное здоровье будет подорвано, и это может сказаться на учебе», – пояснил специалист.

Из-за пандемии у многих россиян выросла тревожность, произошло обострение депрессивного синдрома. За рубежом с людьми происходит то же самое, похожие исследования поводили в Ассоциации врачей-психиатров из США и Великобритании, отметил психолог РГГУ.

Он уточнил, что психологи вуза в пандемию работали ежедневно. Большинство обратившихся – студенты первых-третьих курсов. К психологу-профориентологу обращались 5-6 преподавателей и в итоге прошли курсы, например, ораторского мастерства.

«Мы ввели эту практику 2,5 года назад, нас поначалу считали чокнутыми, мол, в психологическую службу обращаются только чудаки. Сейчас за перенятием опыта обращаются из других вузов. Никаких лекал не было, свою структуру мы выстраивали и улучшали под запросы студентов и преподавателей.

Всего у нас семь штатных психологов, несколько кабинетов с мягкими креслами, как в кино.Студентам непросто себя осознать во взрослом возрасте и даже определиться в психосексуальном поведении. Да и с «наклонностями» обращаются, и психолог в таких случаях направляет к специалистам для решения проблемы. Как это влияет на учебу, психологи отлично понимают», – объяснил Кондратьев.

По его словам, в региональных вузах не всегда есть средства на создание полноценной психологической службы. Эксперт считает, что проблему можно решить за счет субсидий из федерального бюджета или партнерства вузов с крупными региональными компаниями, к которым потом выпускники могут пойти работать.

Нужно ли обязать вузы нанимать психологов

Похожее на работу Минобрнауки исследование по психическим расстройствам из-за «удаленки» проводилось и среди школьников: 38% опрошенных во время пандемии и дистанционного обучения жаловались на депрессию, проблемы со сном, головную боль, напомнил Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

«Думаю, у студентов проблема аналогична, но в меньшем масштабе, так как это более взрослые люди», – сказал он «Газете.Ru».

Молодые люди маниакально хотят достичь успеха — «в стране становится больше успешных людей, но несчастливых», подчеркнул депутат. Он посоветовал студентам снижать информационную нагрузку. При этом Смолин убежден, что психолог не решит все проблемы.

«Если психолог будет работать со студентами онлайн, проблему живого общения это вряд ли решит. Чтобы делать серьезные выводы, нужен серьезный опыт: года два поизучать опыт тех вузов, где уже есть психологи, прежде чем вводить их как обязательную меру», – заключил парламентарий.

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