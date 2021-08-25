Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Это 40-летний мужчина, который проживал в соседнем доме и мог быть знаком с семьей погибшей. По неподтвержденным данным, ранее он работал в правоохранительных органах.

Главный подозреваемый

На территории одного из самых криминогенных районов Тюмени — Лесобазы — 25 августа работают следователи и силовики в связи с делом о жестоком убийстве школьницы, тело которой нашли на прошлой неделе после полутора месяцев поиска. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подтвердила, что по подозрению в преступлении задержан 40-летний местный житель.

«Имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — приводит ее слова ТАСС.

О задержанном мужчине практически отсутствует информация, в том числе не называется его имя. Портал 72.ru, тем не менее, написал, что подозреваемый мог быть знаком с семьей убитой девочки, но близко их не знал. Он проживал на съемной квартире в пансионате, куда ради доступа к незащищенной сети Wi-Fi ходила в день своего исчезновения школьница, то есть в соседний дом. Ранее он не был судим и занимался изготовлением мебели. Согласно другим данным, до этого подозреваемый непродолжительное время работал в правоохранительных органах — в полиции или спецназе.

Также известно, что в квартирном доме по ул. Судостроителей, где в последний раз была замечена школьница перед исчезновением, сейчас перекрыт вход в одно крыло на первом этаже — там продолжают работать следователи. Они проводят обыск в одной из квартир, где мог проживать подозреваемый, уточняет издание. Местные жители рассказали, что там живут двое мужчин, которые приходятся друг другу братьями. В начале июня 2021-го, по их словам, квартира была выставлена на продажу.

По одной из версий, мужчина мог избавиться от трупа, поскольку срок аренды квартиры подходил к концу.

На место также был вызван сантехник управляющей компании — силовики попросили его обеспечить доступ в подвал. В разговоре с журналистами он уточнил, что «квартира принадлежит бабушке» и что после обнаружения тела девочки дверь уже спиливали, поскольку долго не могли найти владельцев, а в доме всех проверяли. Тогда, как он добавил, ничего подозрительного не обнаружили.

Новые подробности

Источники 72.ru сообщили, что подозреваемый в расправе с несовершеннолетней совершил преступление в первый день ее исчезновения — сначала изнасиловал, после чего убил. Вероятно, в этот момент злоумышленник мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что тело девочки со следами разложения обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное, останки преступник тщательно спрятал в траве. Местные жители и волонтеры сразу пришли к мнению, что тело с большой долей вероятности подкинули недавно, поскольку до этого периметр многократно обследовали поисковики. Как написали местные СМИ, тело школьницы было перевязано проводом, завернуто в несколько пакетов и находилось в коробке, перемотанной пленкой. На девочке была одна футболка.

Сегодня в квартире задержанного нашли следы на ковре и провод, похожий на тот, которым было перевязано тело девочки, утверждает Telegram-канал «Тюменская уМоора». В отношении подозреваемого будут предприняты дальнейшие действия после того, как специалисты проведут ДНК-экспертизу.

Похороны погибшей девочки все еще не состоялись — их дату не знают даже родственники школьницы. Расходы на погребение взял на себя один из тюменских предпринимателей, который работает в сфере ритуальных услуг. Его компания также оплатит церемонию прощания с дядей убитой, который скончался на месте стихийного мемориала в память о племяннице в ночь с 19 на 20 августа.