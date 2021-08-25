Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США обеспокоены возможностью атаки ИГ* в аэропорту Кабула 17:08
Минпросвещения планирует ликвидировать третью смену в школах 17:07
Эксперт рассказал, каким будет спрос на программу льготной семейной ипотеки 17:05
Самолет Минобороны доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных... 16:54
СМИ узнали, как Ивлеева и Элджей могут поделить имущество 16:53
Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора... 16:52
Польша завершила эвакуацию граждан из Кабула 16:47
Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных... 16:46
В Гонконге начнут цензурировать старые фильмы 16:46
Россия согласовала контракты на $2 млрд на форуме «Армия-2021» 16:43
Общество

Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы

В Тюмени задержан подозреваемый в расправе над восьмилетней девочкой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
На месте стихийного мемориала у дома убитой восьмилетней девочки на улице Судостроителей в Тюмени, 22 августа 2021 года

На месте стихийного мемориала у дома убитой восьмилетней девочки на улице Судостроителей в Тюмени, 22 августа 2021 года

Максим Слуцкий/ТАСС
Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Это 40-летний мужчина, который проживал в соседнем доме и мог быть знаком с семьей погибшей. По неподтвержденным данным, ранее он работал в правоохранительных органах.

Главный подозреваемый

На территории одного из самых криминогенных районов Тюмени — Лесобазы — 25 августа работают следователи и силовики в связи с делом о жестоком убийстве школьницы, тело которой нашли на прошлой неделе после полутора месяцев поиска. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подтвердила, что по подозрению в преступлении задержан 40-летний местный житель.

«Имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — приводит ее слова ТАСС.

О задержанном мужчине практически отсутствует информация, в том числе не называется его имя. Портал 72.ru, тем не менее, написал, что подозреваемый мог быть знаком с семьей убитой девочки, но близко их не знал. Он проживал на съемной квартире в пансионате, куда ради доступа к незащищенной сети Wi-Fi ходила в день своего исчезновения школьница, то есть в соседний дом. Ранее он не был судим и занимался изготовлением мебели. Согласно другим данным, до этого подозреваемый непродолжительное время работал в правоохранительных органах — в полиции или спецназе.

Также известно, что в квартирном доме по ул. Судостроителей, где в последний раз была замечена школьница перед исчезновением, сейчас перекрыт вход в одно крыло на первом этаже — там продолжают работать следователи. Они проводят обыск в одной из квартир, где мог проживать подозреваемый, уточняет издание. Местные жители рассказали, что там живут двое мужчин, которые приходятся друг другу братьями. В начале июня 2021-го, по их словам, квартира была выставлена на продажу.

По одной из версий, мужчина мог избавиться от трупа, поскольку срок аренды квартиры подходил к концу.

На место также был вызван сантехник управляющей компании — силовики попросили его обеспечить доступ в подвал. В разговоре с журналистами он уточнил, что «квартира принадлежит бабушке» и что после обнаружения тела девочки дверь уже спиливали, поскольку долго не могли найти владельцев, а в доме всех проверяли. Тогда, как он добавил, ничего подозрительного не обнаружили.

Новые подробности

Источники 72.ru сообщили, что подозреваемый в расправе с несовершеннолетней совершил преступление в первый день ее исчезновения — сначала изнасиловал, после чего убил. Вероятно, в этот момент злоумышленник мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что тело девочки со следами разложения обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное, останки преступник тщательно спрятал в траве. Местные жители и волонтеры сразу пришли к мнению, что тело с большой долей вероятности подкинули недавно, поскольку до этого периметр многократно обследовали поисковики. Как написали местные СМИ, тело школьницы было перевязано проводом, завернуто в несколько пакетов и находилось в коробке, перемотанной пленкой. На девочке была одна футболка.

Сегодня в квартире задержанного нашли следы на ковре и провод, похожий на тот, которым было перевязано тело девочки, утверждает Telegram-канал «Тюменская уМоора». В отношении подозреваемого будут предприняты дальнейшие действия после того, как специалисты проведут ДНК-экспертизу.

Похороны погибшей девочки все еще не состоялись — их дату не знают даже родственники школьницы. Расходы на погребение взял на себя один из тюменских предпринимателей, который работает в сфере ритуальных услуг. Его компания также оплатит церемонию прощания с дядей убитой, который скончался на месте стихийного мемориала в память о племяннице в ночь с 19 на 20 августа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Оставайтесь в Мексике»: суд заставил Байдена вернуть программу Трампа
Верховный суд США обязал Байдена вернуть законы Трампа по мигрантам
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
Кальюлайд: «Вам потребуется 20 лет, чтобы быть готовыми»
Президент Эстонии назвала условия для вступления Украины в НАТО и ЕС
Путин поддержал идею ежедневно поднимать российский флаг в школах
Экс-глава Белоруссии предрек стране много крови и страданий
Четыре российских военных самолета забрали из Кабула россиян и граждан стран ОДКБ
Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей
Новости и материалы
В США обеспокоены возможностью атаки ИГ* в аэропорту Кабула
Минпросвещения планирует ликвидировать третью смену в школах
Эксперт рассказал, каким будет спрос на программу льготной семейной ипотеки
Самолет Минобороны доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Кабула
СМИ узнали, как Ивлеева и Элджей могут поделить имущество
Программу Губерниева на «Матч ТВ» сняли с эфира из-за повтора интервью Мамаева
Польша завершила эвакуацию граждан из Кабула
Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях
В Гонконге начнут цензурировать старые фильмы
Россия согласовала контракты на $2 млрд на форуме «Армия-2021»
Три замбийца заживо похоронили человека, надеясь, что он воскреснет
Спортивный директор «ПСЖ»: мы не будем препятствовать уходу Мбаппе
Театр «Современник» не снял скандальный спектакль «Первый хлеб» с показа
Колумбиец семь раз привился от коронавируса
В ПФР пояснили порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей
Кравцов: День знаний в российских школах пройдет очно
В одном из районов Бруклина домохозяйки охотятся за Ченнингом Татумом
Ринг-герл ответила Хабибу на слова о том, что девушки с табличками — самое ненужное в ММА
Все новости
«Я просто не знаю, как так получилось»: специалист по правде попался на лжи
Журналисты уличили известного исследователя честности в подделке данных
Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний
Apple запатентовала функцию взаимодействия с iPhone при помощи дыхания
«Коса»: очередной слабый триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
У американской ПРО в Польше нет тепла и электричества
Почему США не могут достроить противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше
Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана
Минобороны эвакуирует из Кабула более 500 человек
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях