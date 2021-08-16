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Общество

Чумные блохи: в России рассказали о японском бактериологическом оружии

ФСБ рассекретила архив о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

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Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, касающиеся возможного применения Япония бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Опубликованы ранее неизвестные протоколы допросов главнокомандующего японской армией того времени.

Протоколы допросов главнокомандующего японской армии времен Второй мировой войны Отодзо Ямады, которые рассекретила ФСБ России, говорят о том, что Япония планировала применить бактериологического оружие уже в 1944 году.

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией.

Согласно ранее неизвестным документам допросов Ямады после задержания и во время следствия позиция Ямады менялась в зависимости от показаний других японских военных.

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал экс-главком в ответ на показания свидетеля, который утверждал, что осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

Эта бомба названа в честь микробиолога и начальника специального отряда Квантунской армии Сиро Исии, солдаты которого проводили опыты над военнопленными. Исии придумал бомбу, которая могла максимально эффективно использовать бактериологическое оружие. Бомба состояла из керамического корпуса, начиненного чумными блохами. Максимальное заражение местности она производила при условии срабатывания на высоте 50-100 метров над поверхностью земли.

Разработка и испытания оружия велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. Как следует из документов допросов Ямады и других японских военных, в 1944 года руководство армии приказало увеличить производство бактериологической массы, что могло свидетельствовать о подготовке к бактериологической войне.

Исходя из этих данных, 8 августа 1945 года СССР объявил Японии войну. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую. Уже через неделю после начала операций император Хирохито объявил о капитуляции Японии, а Ямада приказал своим войскам сдаться.

В декабре 1949 года начался Хабаровский процесс по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.

Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил деятельностью отрядов армии 731 и 100 по подготовке бактериологического оружия, поощряя производимые в этих отрядах убийства людей во время всевозможных экспериментов. Экс-главнокомандующий Квантунской армии получил 25 лет лагерей.

ФСБ регулярно открывает те или иные архивы. Например, в середине июня для общего пользования стали доступны материалы об экспериментах фашистов над советскими военнопленными в Крыму. Солдатам вырезали органы и испытывали действие на них различных препаратов.

Первые показания об опытах дал Иван Галкин, который работал в этой больнице во время фашистской оккупации. Он отметил, что первые подозрительные трупы появились в морге в январе 1942 года.

«При осмотре трупов свидетели не нашли никаких повреждений, кроме косых разрезов от мечевидного отростка до подвздошной кости, то есть в области, откуда легче всего вырезать почки. Разрезы были грубо и наспех зашиты. Там же стояли две банки с почками под необычными номерами», — сказал Галкин.

Ранее также стали известны подробности действий фашистов в концлагере «Красный» в Крыму. Благодаря вновь опубликованным документам стало известно о фактах опытов над людьми, массовом использовании препаратов для умерщвления и мощных кремационных печах.

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