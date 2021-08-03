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Общество

«Просила, чтобы хотя бы напоили». Что происходит в новокузнецком ковидарии

Родственники пациентов рассказали о тяжелых условиях в больнице Новокузнецка

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Владимир Смирнов/ТАСС
В одной из больниц города Новокузнецка скончалась пенсионерка, которая ранее пожаловалась родственникам, что ее привязывают к кровати и не дают воды. Хотя в медучреждении информацию опровергли, родственники других пациентов также говорят о невыносимых условиях содержания в НГКБ №29 — «Газета.Ru» рассказывает их истории.

Следственный комитет Кемеровской области проводит проверку в НГКБ №29 города Новокузнецка после того, как в СМИ была опубликована информация о том, что пожилую пациентку якобы связывали и не поили, сообщили изданию «Интерфакс» в пресс-службе ведомства.

«А у нас трагедия, 27 числа (июля 20201 года) не стало близкого человека, каждый божий день бабушка звонила из ковидария и просила пить. В больнице совсем не смотрят за пациентами?

Зачем ее привязывали? Зачем выключали телефон? Увозили бабушку она и дышала, и ходила, а теперь, выть хочется и правду не найдешь, почему телефон стали выключать?»

— написал родственник пенсионерки Владимир Лыков в комментариях на странице главы администрации Кемеровской области Сергея Цивилева.

Следователи изъяли необходимую для проверки документацию. Они также опрашивают сотрудников больницы. Главный врач больницы Георгий Ли тем временем отверг обвинения Лыкова.

«Больная получала лечение согласно временным методическим рекомендациям.

Уход и лечение пациентки находились под постоянным контролем заведующего отделением и руководителей учреждения», — сообщил он в беседе с изданием «Сибдепо», отметив, что пенсионерка скончалась в результате тяжелого течения COVID-19.

Вместе с тем на условия содержания в НГКБ №29 в беседе с «Газетой.Ru» пожаловались родственники еще двух пациентов. Так, в мае 2021 года в эту больницу с инсультом попал отец жительницы Новокузнецка Анастасии.

«Человек лежал три дня парализованный в отделении с людьми, которые болели вирусной пневмонией и ковидом. Его не поили и не кормили — сам он кушать не мог. Необходимого лечения не получал. Благо, отец мог разговаривать и звонить нам — приходилось скандалить и просить, чтобы его хотя бы напоили!» — посетовала она.

В конце февраля 2021 года в НГКБ №29 с пневмонией попала и бабушка жительницы Новокузнецка Татьяны.

«Внутрь меня не пускали, только передачи брали: памперсы, воду и сок. Сказали: еды не надо, так как пациентов кормят в больнице. Только в конце второй недели я узнала, что бабушка две недели не ест, не пьет. Решила срочно забрать ее домой», — поделилась она.

Собеседницы «Газеты.Ru» также подчеркивают: персонал почти не ухаживал за пациентами.

«Первые два дня к отцу никто не подходил. Благодаря знакомым нам удалось перевести его в неврологическое отделение, где отношение уже было нормальное. Из-за ковида не видят других заболеваний, а тот, кто действительно болен, находится в тяжелом состоянии и попал в больницу, считай — обречен», — говорит Анастасия.

«Когда забрала ее, ужаснулась. Видимо, к ней не подходили вообще. Пролежни черно-синие — до кости почти. Видно, как лежала на одном боку две недели, никто не переворачивал ее, у нее от этого даже глаз затек так, что я подумала: ушиблась», — добавила Татьяна.

Спустя сутки после приезда домой ее бабушка скончалась. «Перед выпиской врач мне сказала, что пневмонию они вылечили. Одно радует, что перед смертью с нами побыла, и умерла дома, а не там, как собака ненужная», — заключила жительница Новокузнецка.

«Газета.Ru» направила запрос в НГКБ №29 с просьбой прокомментировать жалобы на халатное отношение к пациентам, а также в региональное управление минздрава — с просьбой сообщить, планируют ли они провести независимую проверку качества оказания услуг в медучреждении. На момент публикации материала ответов не поступило.

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