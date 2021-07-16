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Общество

Туристов на Кубани обязали прививаться. При этом спрос на билеты только растет

Вирусологи усомнились в эффективности обязательной вакцинации туристов на Кубани

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
Обязательная вакцинация, которая вводится с 1 августа для прибывающих на Кубань, не напугала российских туристов — интерес к авиабилетам в этот регион за месяц вырос на 57%, сообщили «Газете.Ru» в сервисе OneTwoTrip. Вместе с тем вирусологи назвали бессмысленными и неэффективными введенные местными властями меры.

С 1 августа 2021 года на всех курортах Краснодарского края вводится обязательная вакцинация для прибывающих в регион туристов — им необходимо в течение трех дней сделать первый компонент прививки. При этом, несмотря на ограничения, количество бронирований авиабилетов в этом направлении растет, рассказали «Газете.Ru» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Доля авиабронирований в Геленджик, совершенных до 16 июля на август, возросла в полтора раза (+ 57%) в сравнении с аналогичными данными по оформленным заказам до середины июня на июль. Спрос на полеты увеличился также в Анапу — на 6% и в Сочи — на 3%. Доля бронирований в Краснодар не изменилась», — отметили в компании.

По данным сервиса, чаще всего туристы бронируют отели и гостиницы в Сочи — не только возле моря, но и в горах. На втором месте Анапа, далее — Краснодар и Геленджик.

«Отметим, что отели в категории «две звезды» и ниже в августе пользуются большим спросом: доля бронирований таких мест размещения возросла на 35%, в сравнении с оформленными заказами на июль, и составила почти 60% от всех оформленных заказов в Краснодарском крае», — добавили в OneTwoTrip.

Между тем принятые властями меры не приведут к снижению уровня заражения среди людей, а только испортят приезжим отдых, полагает глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Люди отдохнуть хотят — смысла в введении обязательной вакцинации для туристов никакого нет. Это ничего не добавит и не от чего не спасет. Потому что, как известно, в половине случаев после прививки бывает температурная реакция в течении нескольких дней, что однозначно человеку подпортит отдых.

Самое главное, что это никоим образом не скажется на защите человека, потому что первые иммуноглобулины (антитела) появятся дней через 7-10 в лучшем случае, то есть человеку уже уезжать, а у него только начинает работать защитный комплекс»

, — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

С ним согласен и вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Александр Бутенко: «Эти меры могут быть рассчитаны на то, что если человек сделает первую прививку там, то затем последует и вторая, что приведет к увеличению числа вакцинированных.

Но, конечно, эффекта на время отдыха это никакого не окажет. Людям нужно самим в это время быть начеку — оценивать риски и соблюдать эпидемиологические правила».

Чтобы обезопасить как жителей курортов Кубани, так и туристов, властям следовало бы пускать в регион исключительно привитых и переболевших, подчеркнул Чепурнов.

«Оставили бы для полностью вакцинированных или переболевших с тем же «Спутником Лайт». Есть публикации, что однокомпонентная вакцинация людей с естественными антителами хорошо работает — в их случае защита развивается стремительно. Такие решения принимаются от непонимания. Чиновники слабо разбираются в иммунологии или вирусологии», — заключил он.

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