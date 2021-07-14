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Общество

«Необходимо защитить детей»: когда в России начнется вакцинация подростков

Кузнецова указала, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для подростков

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В России началось обсуждение возможных сроков вакцинации подростков от коронавируса. Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что она «должна начаться до 20 сентября». В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает эту дискуссию преждевременной.

Обсуждать вакцинацию подростков от коронавируса в России пока рано. Необходимо дождаться результатов полноценных клинических исследований, указала в среду, 14 июля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Это решение преждевременно», — сказала она, добавив, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. «Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил центр Гамалеи», — уточнила омбудсмен.

«Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — подчеркнула Кузнецова.

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса «должна начаться до 20 сентября». Он добавил, что в последнее время участились случаи заражения детей с более тяжелым, чем прежде, течением заболевания COVID-19. «Необходимо защитить детей», — подчеркнул Гинцбург.

Комментируя его слова, Кузнецова отметила, что даже после выдачи разрешения на использование соответствующего препарата прививки детям будут делать только с согласия родителей.

Испытания вакцины для подростков

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» у детей в возрасте от 12 до 17 лет. Ожидается, что испытания продлятся один год.

Для участия в исследовании выбрали 100 человек, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была температура 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

В третьей фазе исследования примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам испытаний можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Зарубежный опыт

В США вакцинация детей старше 12 лет уже началась. Соответствующее постановление подписал 13 июля консультативный подкомитет по вакцинам в штате Род-Айленд. Там используется препарат Moderna. Разрешение местных властей будет действовать до одобрения вакцинации детей на федеральном уровне и, как ожидается, позволит снизить уровень заболеваемости среди подростков в этом штате.
На федеральном уровне в США пока одобрена только одна вакцина для детей — Pfizer компании BioNTech.

В начале июля в США выявили новый штамм коронавируса под названием «эпсилон». Он может на 70% снизить эффективность имеющихся препаратов.

Тем временем власти Израиля заключили сделку с Pfizer о приобретении новой партии вакцины от коронавируса для ускорения темпов иммунизации подростков.

«Соглашение, наряду с уже имеющимися договоренностями, обеспечивает непрерывные поставки вакцины в государство Израиль, начиная с этого момента. Я подчеркиваю: препаратов хватит на всех. Есть запас для первых доз, а для вторых — вакцина поступит в начале августа», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В настоящее время страна переживает очередной рост числа заражений новым штаммом – «дельтой». За последние две недели прививку сделали более 200 тысяч человек, большинство из них — несовершеннолетние.

В июне Израиль расширил прививочную кампанию, включив в нее подростков от 12 лет. По последним данным, иммунизированы около 56% жителей страны. Минздрав при этом отмечает рост числа инфицированных среди непривитых детей. В ведомстве уточнили, что в основном заболевание протекает в легкой форме.

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