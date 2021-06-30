Продлить курортный сезон: Кубань смягчает требования к туристам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О введении режима повышенной готовности», предусматривающее, что с 1 июля заезжать в отели и дома отдыха можно будет по справке о перенесенном COVID-19 (если со дня выздоровления прошло не больше полугода) или отрицательному ПЦР-тесту (не ранее, чем за три дня до заселения), либо по сертификату о вакцинации.

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Для детей до шести лет никаких справок не надо. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать только те, кто имеет противопоказания к прививке. Таким образом власти смягчили требования, поскольку ранее заселение не могло быть осуществлено на основании справки о перенесенной инфекции.

ПЦР-тест теперь можно круглосуточно сделать в аэропорту Сочи, процедура занимает около двух часов. Если первичный тест окажется положительным, то материалы будут направлены на повторное исследование, пишет 93.Ru.

«В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом», — пояснял несколько дней назад Кондратьев.

Он напомнил, что в прошлом году в регионе гостиницы и дома отдыха вообще закрывали на карантин.

«Надо также учитывать, что, если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет.

Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон», — указывал глава региона.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала решение властей Краснодарского края хорошим, эффективным и целесообразным, но не достаточным, сообщает РИА «Новости».

«Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест», — обратила внимание Ломидзе.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко одобрил такое решение кубанских властей, сообщает RT.

«Не будем забывать, что, исходя из ситуации, которая сейчас развивается с COVID-19, некоторые территории могут ввести локдаун, и тогда мы ни в каком виде не попадём ни на какой отдых.

Принятие этого решения — это один из тех вариантов, когда да, с ограничениями, да, с некими требованиями, но у людей эту возможность не забирают. Безусловно, исполнять эти нормы нужно, и я считаю, что в этом плане вариативность с точки зрения возможностей определённым категориям граждан всё-таки путешествовать и отдыхать — это только плюс», — указал Осауленко.

Потери туристической отрасли Краснодарского края за июль, по оценкам туроператоров, могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока, люди не готовы платить за ПЦР-тесты, цена которого нередко составляет до четверти стоимости всего тура.

«Не меньше 3 млн туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тыс. р. Это 54-60 млрд р. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд р», — говорится в комментарии АТОР.

По словам генерального директора Национального туроператора АЛЕАН Ильй Уманского, основной проблемой в данной ситуации в целом является то, что люди не успевают, не могут или не хотят прививаться.

«К тому же справку не может получить большая группа людей, которые переболели COVID-19, не обращаясь к врачу, или им был поставлен не тот диагноз», — подчеркивает топ-менеджер.

Стоит напомнить, что Краснодарский край одним из первых регионов в стране ввел обязательную вакцинацию для сотрудников обслуживающей и туристической сфер, а также транспорта и общепита.

«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: видим рост числа заболевших. Сейчас необходимо найти такой алгоритм действий, который приведет к коллективному иммунитету, как минимум, на 60%», — пояснял Кондратьев.

Кубань находится на 22-м месте среди российских регионов по количеству зарегистрированных случаев COVID-19, на 30 июня этот показатель составляет 51 873 случаев.