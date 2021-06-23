Как россияне относятся к обязательной вакцинации

Пресс-служба ВЦИОМ опубликовала данные опроса «Вакцинация с элементами обязательности: за и против». В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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Так, из опроса следует, что почти половина россиян — 49% — скорее положительно относятся к решению правительств Москвы и Московской области об обязательной иммунизации для определенных категорий граждан. 30% дали отрицательный ответ, 16% безразличны к этому вопросу, 5% — воздержались.

Отрицательно чаще других высказывались жители Москвы и Санкт-Петербурга (36% от общего числа), а больше всего положительных откликов дали участники опроса из городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

При этом 52% респондентов согласились, что обязательная вакцинация позволит предотвратить распространение COVID-19 в этих регионах. Треть опрошенных — 34% — с этим не согласны, 14% опрошенных затруднились ответить однозначно.

56% участников опроса согласны с тем, что решение ввести принудительную вакцинацию для большинства работающих граждан в Москве и Подмосковье соответствует ситуации, причем чаще всего такой ответ давали пожилые люди старше 60 лет. За то, что обязательное вакцинирование не соответствует эпидемиологической обстановки, высказались всего 25%, еще 19% не склоняются ни к одному из мнений.

Информированы об указе вакцинировать не менее 60% части работающих граждан 77% респондентов, впервые об этом услышали 22% (чаще всего — молодежь от 18 до 34 лет), 1% затруднились ответить, говорится в исследовании центра.

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Накануне стали известны данные исследования на тему вакцинации от VK Работа и ResearchMe, их опрос проводился среди представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.

Из них следует, что больше половины рабочих профессий — 52% — высказались против обязательной иммунизации. Подавляющая часть из них (44%) связали свою негативную реакцию с недоверием к вакцине. Из тех, кто высказался за принудительную вакцинацию, 30% уверены, что это поможет снизить темпы распространения COVID-19.

Кроме прочего, респонденты поделились, что у большинства — 37% — начальство поддерживает мнение о том, что каждый человек должен самостоятельно принимать решение о целесообразности вакцинирования, тогда как призывают к обязательной прививке на работе у 27% опрошенных.

«Вакцина — это, конечно, хороший метод защиты, но в последнее время у нас очень непоследовательные заявления делаются: например, что надо третий раз вакцинироваться. Логично, что у населения возникает мысль, что вакцина не очень, если ей надо ревакцинироваться каждые полгода», — объяснил «Газете.Ru» результаты опроса академик РАН Вадим Покровский.

Рекрутмент-портал HeadHunter в свою очередь выяснил, что не поддерживают обязательную вакцинацию 41% жителей России. Негативный ответ дали и по вопросу того, согласились бы они на прививку в случае принуждения работодателя, — такое мнение у 42% респондентов. Также 41% опрошенных утверждает, что не собираются вакцинироваться, еще 30% сообщили, что уже поставили себе прививку.

Программа обязательной вакцинации для работников сфер услуг была введена 16 июня. Изначально меру приняли Москва и Подмосковье, на которые приходится наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом. Впоследствии к инициативе присоединились Ленинградская область и Санкт-Петербург, Кузбасс, Ненецкий АО, а также Калининградская, Мурманская, Тульская, Тверская, Нижегородская, Сахалинская области и Краснодарский край.