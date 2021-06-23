Второй день подряд в Москве побит рекорд смертности от COVID-19 за всю пандемию

Максимальное количество смертей пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве за минувшие сутки — скончались 88 человек, второй день подряд в российской столице побит рекорд по смертельным исходам от инфекции с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее жертвами коронавируса в городе стали 86 человек.

В общей сложности с начала вспышки эпидемии в Москве скончались 21 686 — это 1,66% от числа заболевших.

За последние 24 часа в столице выявили 6 534 случая коронавируса, 6 555 — днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице зарегистрировано 1 307 243 случая COVID-19. При этом вылечились от коронавируса 3 670, с начала пандемии — 1 126 965 пациентов.

По состоянию на утро 23 июня, в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса, из них 17 594 — за последние сутки. За весь период жертвами инфекции стали 130 895 человек, вылечились 4 902 110.

При этом во всем мире к настоящему моменту зафиксировано 179 164 193 случая коронавирусной инфекции, из них 3 882 531 — с летальным исходом.