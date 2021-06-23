Опрос: почти половина россиян положительно относятся к обязательной вакцинации

Положительно к решению властей Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации части работающего населения относятся 49% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Отрицательное отношение к принятым мерам выразили 30% респондентов, еще 16% — безразличны.

«Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (30%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%)», — говорится в исследовании.

При этом каждый второй (52%) участник опроса выразил уверенность, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавируса в Москве и Подмосковье. Ещё 34% считают, что это не решит проблему, а 14% не смогли дать определенного ответа.

«Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует эпидемиологической обстановке», — говорится в результатах опроса.

В проведенном 20 июня опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

О введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения объявили в девяти регионах России — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Ненецком автономном округе, а также в Кемеровской, Тульской и Тверской областях и на Сахалине.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что допускает введение новых ограничений в случае, если уровень заражений продолжит оставаться на таком же высоком уровне.