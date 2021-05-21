«Я реально устал»: почему пермский школьник напал с ножом на педагога

16-летний ученик лицея №1 города Березники Пермского края, который напал с ножом и мачете на 74-летнего учителя физики, долгое время страдал глубокой депрессией. Об этом «Газете.Ru» рассказал его близкий друг.

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«Последние несколько месяцев он был в глубочайшей депрессии — ему было очень сложно справляться с ней. С учебой не ладилось, появились плохие оценки. Говорил мне, что влюблен в одну девушку, но она совершенно не обращала на него внимание. Хотел поговорить с отцом, но родители у него не особо контактные — они больше своей жизнью занимались. Вроде в Сочи сейчас отдыхают», — рассказал он.

Школьник также высказывал суицидальные мысли и называл себя одиноким человеком — единственным другом он считал своего домашнего питомца, продолжает собеседник.

«Много раз говорил, что не хочет жить и рано или поздно покончит с собой. Родителям он не нужен, друзей особо нет. Я пытался его вразумить, мы долго и упорно разговаривали. Вроде помогало, но только на время.

Что касается сегодняшнего события, то я не знаю, почему он это сделал. Людмила Николаевна — справедливый учитель. Да, она ставила ему плохие оценки, но не из-за конфликта, а по заслугам», — отметил друг школьника.

Другая учащаяся лицея в свою очередь добавила, что школьник был добрым, общительным и не склонным к насилию. «У него были друзья, все считали его достаточно добрым и общительным. Успеваемость была в порядке», — сказала девушка «Газете.Ru».

16-летний школьник напал на учителя физики Людмилу Ишминеву утром 21 мая. «На самом уроке его не было, потом, где-то через 20 минут от начала, он пришел и достал из рюкзака мачете, повернулся к нам и улыбнулся. Потом подошел к Людмиле Николаевне и стал ее бить.

Мы все отбежали назад, потому что испугались, у него же нож. Побив ее, пырнул ее дважды в шею. Крови было очень много. Почти сразу прибежал охранник, он его скрутил», — поделилась очевидица.

74-летняя учительница была вертолетом доставлена в краевую больницу. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень лично проследит за ходом ее лечения.

Бывшая ученица называет Ишминеву «потрясающим педагогом». «Людмила Николаевна строгая, но справедливая. На ее занятиях всегда была безупречная дисциплина. С профильными группами она занималась дополнительно, с гуманитарными — по базовому минимуму. Спрашивала соответственно. Никогда и никому оценок не занижала, унизительных высказываний в адрес учеников не позволяла. Она не терпит безответственность и неуважение, вот и произошел такой ужасный конфликт», — рассказала «Газете.Ru» Юлия Лукина.

Между тем стало известно, что накануне ЧП молодой человек отправил другу голосовые сообщения, в которых пожаловался на одиночество и заявил о желании убить кого-то.

«Просто, если честно говорить, на данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае. Учеба меня уже просто достала.

Даже тех же родителей я просто уважаю, но не более. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску», — говорил школьник, его цитирует портал 59.ru.

После этого он рассказал, что несколько часов искал на улице, кого можно было бы убить, однако спустя некоторое время желание отступило. Он пришел домой и стал наводить порядок в квартире. «Прибрался везде и просто понимаю, что как бы все уже, финал, финиш. Блин. Это печально. Ты понимаешь, я не хочу этого делать по сути. Я хочу реально жить, я хочу найти свою любовь, я хочу найти свои любимые увлечения, нет, я их нашел на самом деле. Я устал, я реально устал. Это странно, это очень странно», — заключил он.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящий момент устанавливаются мотивы, причины и условия совершения преступления.