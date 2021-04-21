Виновен по всем статьям: бывший полицейский ответит за смерть Флойда

В США суд присяжных признал экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Слушания прошли во вторник, 20 апреля, в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. По данным телеканала, все 12 присяжных единогласно выступили по каждому пункту обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени (грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть).

Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Резонансный процесс начался 8 марта 2021 года. В ходе заседания главный судмедэксперт округа Хеннепин штата Миннесота Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотиков.

Адвокат Шовина подчеркивал, что афроамериканец мог скончаться именно из-за болезни сердца или употребления фентанила и метамфетамина.

close Дерека Шовин Дерека Шовин Reuters

Доктор Мартин Тобин, пульмонолог, который выступал со стороны обвинения, в свою очередь объяснил, что именно происходило с Флойдом и его дыханием, пока его шея находилась под коленом Шовина. «Даже здоровый человек умер бы, если бы подвергся тому, чему подвергся Флойд», — цитировал его слова телеканал «Би-би-си».

В настоящее время экс-полицейский содержится в одиночной камере. «Он находится в безопасности и под охраной в тюрьме Оук-Парк-Хайтс», — заявил на пресс-конференции представитель службы исполнения наказаний Миннесоты Пол Шнелл.

Между тем газета The Columbus Dispatch незадолго до вынесения обвинительного вердикта экс-полицейскому сообщила, что в городе Колумбус штата Огайо, правоохранитель застрелил 16-летнюю афроамериканку.

Трагедия произошла 20 апреля около 16.45 по местному времени (23.45 мск) после того, как в полицию поступил звонок с информацией о нападении девушки с ножом.

На кадрах с нагрудной камеры полицейского видно, как офицер приближался к группе молодых людей, когда 16-летняя девушка толкнула и замахнулась ножом на человека, падавшего на землю. В результате полицейский несколько раз выстрелил в школьницу. Пострадавшую экстренно госпитализировали в критическом состоянии — меньше чем через час она скончалась.

Ее родственники утверждают, что именно школьница вызвала полицейских из-за ссоры девушек возле дома, передавал телеканал WNBC.

После стрельбы у места происшествия собрались около 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывали мстить силовикам.

Недовольные собрались и у полицейского управления города — они выкрикивали имя погибшей.

Мэр города Эндрю Гинтер призвал жителей сохранять спокойствие и дать следствию разобраться в ситуации. «Мы распространим информацию, как только она станет доступна. Я прошу жителей оставаться спокойными и дать бюро по уголовным делам собрать факты», — написал он в Twitter.

Выступления против полицейского насилия участились после смерти 46-летнего Флойда в мае 2020 года. Тогда патрульные повалили подозреваемого в мошенничестве афроамериканца на землю, заковали в наручники, в ходе чего один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил Флойду коленом на шею.

Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание — он скончался в реанимации. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили из органов.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение» и «Покончим с белым превосходством».

Протесты сопровождались погромами и столкновениями с полицией и другими гражданами. Чтобы восстановить спокойствие, к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия Соединенных Штатов. На фоне протестов примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Пик протестных акций пришелся на июнь, когда противники расизма и полицейского насилия вышли на улицы 2 тыс. городов в 60 странах мира.

Не обошлось без протестов и после вынесения Шовину вердикта присяжными. Вечером 20 апреля 2021 года в Нью-Йорке прошли сразу несколько акций, однако все они были немногочисленными. Самая крупная группа протестующих прошла маршем по Флэтбуш-авеню в Бруклине. Она насчитывала около 200 человек.

Ожидается, что окончательный приговор Дереку Шовину вынесут через два месяца.