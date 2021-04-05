«Задвинет европейские продукты»: почему ЕС не признает «Спутник V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что причина промедления властей Евросоюза с допуском российской вакцины от коронавируса — конкуренция, которой боятся фармацевтические компании. Его слова передает РИА «Новости».

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — считает Гинцбург.

В конце марта директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге признал, что сделанная в России вакцина от COVID-19 нужна Европе. Он подчеркнул, что никогда не понимал сомнений и скептицизма по поводу российских усилий на этом поприще.

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За два дня до этого президент РФ Владимир Путин отметил, что в мире растет интерес к «Спутнику V». Это происходит, по его словам, невзирая на умышленную дискредитацию препарата и различные информационные вбросы. Путин также сказал, что поведение чиновников в Евросоюзе вынуждает задуматься, не отстаивают ли в Брюсселе интересы фармкомпаний, а не рядовых граждан ЕС.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса. К примеру, еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон заявлял, что достаточное количество зарегистрированных в Европе вакцин от COVID-19 делает излишним российский препарат «Спутник V».

«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. <…> Мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V»…» — сказал он.

«Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.

В Европе есть как сторонники, так и противники российской вакцины «Спутник V». К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российского препарата от коронавируса в ЕС. Тем временем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о «сильном лобби», которое действует в Европе против российской вакцины «Спутник V». По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат.

19 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции, что Берлин может согласовать закупку «Спутника V». Необходимо лишь добиться разрешения властей Евросоюза. Тем не менее, признала политик, ситуация с разрешением на использование в ЕС российской вакцины остается неясной. «Я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам», — сказала Меркель.